AC Milan Mercato : Un accord pour un nouveau gardien !

Publié par Melvin le 21 mai 2021 à 22:30

À la lutte pour décrocher une place dans le top 4, synonyme de qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, l'AC Milan retrouve enfin une place en adéquation avec son standing. Emmené par l'inévitable Zlatan Ibrahimovic, le club lombard se prépare à retrouver la coupe aux grandes oreilles. Concentré sur le prochain mercato estival, les dirigeants milanais s'attendent à voir leur portier Gianluigi Donnarumma plier bagage cet été.

Rajkovic prochain gardien de l'AC Milan ?

Si Mike Maignan semblait tenir la corde pour succéder à l'international italien, il n'en est rien. En effet, selon les informations du compte Reims VDT, Predrag Rajkovic le gardien du Stade de Reims devrait s'engager avec le club lombard. L'AC Milan tiendrait même un accord avec le club rémois pour s'attacher les services du portier serbe. Si cela venait à se confirmer, ce serait la fin d'un long feuilleton. Annoncé partant à l'issue de la saison depuis un moment, l'international italien n'a jamais tranché sur son avenir, allant même jusqu'à négocier une prolongation avec le club milanais alors qu'il était en contact avec la Juventus. Les choses sont donc maintenant claires. Perdrag Rajkovic sera le prochain gardien de l'AC Milan alors que Gianluigi Donnarumma devrait s'envoler pour le club turinois.

Olivier Giroud pisté par l'AC Milan ?

Outre le poste de gardien de but, s'attacher une doublure à Zlatan Ibrahimovic devient une véritable priorité pour le club italien tant Mario Mandzukic n'a pas convaincu et ne sera pas conservé. Et il se pourrait bien que l'AC Milan se tourne vers un international français. En effet, selon les informations de La Gazzetta dello Sport, les dirigeants du club lombard ont fait d'Olivier Giroud leur priorité. Ce dernier est libre de tout contrat à l'issue de la saison avec Chelsea. L'attaquant du club londonien n'est pas insensible à la perspective de jouer en Serie A.