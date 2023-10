Après avoir chipé Lucas au Bayern Munich cet été, le PSG rêve de réunir les frères Hernandez la saison prochaine. Mais l’AC Milan ne compte pas brader Théo Hernandez.

Mercato PSG : Théo Hernandez dans les plans du Paris SG

Quelques mois seulement après être parvenu à arracher Lucas Hernandez des mains du Bayern Munich contre un chèque de 45 millions d’euros, le Paris Saint-Germain se serait fixé un nouvel objectif de taille pour le prochain mercato estival : recruter Théo Hernandez, qui brille à l’AC Milan. Et le principal concerné ne semble pas forcément opposé à l’idée, surtout pour évoluer dans le même club que son aîné.

Interrogé par Téléfoot il y a quelques semaines, le plus jeune de la fratrie Hernandez avait notamment répondu : « jouer en club avec mon frère un jour ? J’espère. Ce serait fantastique, en sélection on est bien. En club ce sera encore mieux. Le futur dira si on va se rejoindre ou pas. » Surfant sur cette sortie de l’ancien joueur du Real Madrid, le site Milan Live assure que les dirigeants du club de la capitale en ont fait une priorité pour le prochain mercato estival. Mais déloger Théo Hernandez de Milan ne sera pas de tout repos pour le Paris SG.

Le PSG prêt à payer 70M€ pour Théo Hernandez ?

Sous contrat jusqu’en juin 2026, Théo Hernandez pourrait faire l’objet d’une grosse bataille entre le Paris Saint-Germain et Chelsea lors du prochain mercato estival. En difficulté en ce début de saison, les Blues de Mauricio Pochettino auraient prévu de se renforcer durant l’hiver et viseraient la signature d’un nouveau latéral gauche, qui pourrait être le frère de Lucas, selon Fichajes.

Toutefois, le Milan AC aurait d’ores et déjà fait comprendre au club londonien qu’un départ de son vice-capitaine n’était pas à l’ordre du jour pour cet hiver. D’ailleurs, pour se séparer de Théo Hernandez, le club d’Olivier Giroud et Mike Maignan ne réclamerait pas moins de 70 millions d’euros. Reste maintenant à savoir si le PSG sera prêt à investir cette somme pour le natif de Marseille.