OL Mercato : Memphis Depay fait un clin d’oeil au PSG !

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 14:00

En fin de contrat à l’ OL, Memphis Depay est annoncé vers le FC Barcelone, mais son nom est également associé au PSG. Avant de disputer son dernier match dimanche, il a fait une remarque qui ressemble fort à un appel du pied au club de la capitale.

Memphis Depay fait ses adieux à l'OL

Memphis Depay va partir de l’ OL après son dernier match de la saison, dimanche. Dans ses adieux au club rhodanien, il a fait un gros clin d’oeil au PSG qui songe à le recruter gratuitement. Sinon, la destination prioritaire de l’attaquant de 27 ans, c'est le FC Barcelone. Le capitaine de l’Olympique Lyonnais a, en effet, évoqué ses très belles statistiques avec l'OL en rappelant l’écho que cela aurait fait s’il était sous le maillot du Paris Saint-Germain.

« Si j'avais les mêmes stats au PSG que celles que j'ai à l’ OL, tout le monde le saurait en Europe. Pareil si je les avais eues à Manchester », a déclaré Memphis Depay, dans une longue interview dans L’Équipe. Il veut évidemment rejoindre l’un de ces grands clubs européens, et il ne le cache pas. « Il va falloir que je prouve aux trois ou quatre plus grands clubs européens que je peux faire la même chose chez eux. C'est mon but. Je veux aller dans l'un des deux ou trois meilleurs clubs des cinq grands championnats », a déclaré le Néerlandais.

Les statistiques affolantes du buteur lyonnais

Memphis Depay est arrivé à l’ OL en provenance de Manchester United en janvier 2017 pour 16 M€ sans les bonus. En quatre saisons et demies, il a affolé les statistiques, tant en Ligue 1 qu’en Europe, avec les Gones. En 177 matchs disputés, il a marqué 76 buts et délivré 53 passes décisives, toutes compétitions confondues. En Ligue 1, son bilan est de 63 buts et 43 passes décisives en 138 matchs joués. Cette saison, il est le 2e meilleur buteur du championnat avec 20 buts et le premier meilleur passeur avec 10 passes décisives en 36 apparitions. En France, le n°10 de Lyon est le troisième leader de la Ligue 1 après Neymar et Kylian Mbappé. Avec l’ OL, il a disputé la finale de la coupe de Ligue et la demi-finale de la Ligue des champions en 2020.