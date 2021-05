ASSE Mercato : Debuchy non prolongé, Puel donne la raison

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 16:00

À la suite du communiqué officiel de l’ ASSE sur la fin de contrat de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, Claude Puel a indiqué pourquoi les deux trentenaires n’ont pas été prolongés.

ASSE : Puel a libéré Debuchy au profit de Maçon

Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet quittent l’ ASSE au terme de leur contrat. Le club ligérien a décidé de ne pas prolonger leur contrat expirant le 30 juin 2021. Claude Puel a justifié sa décision, concernant le défenseur de 35 ans et l'ailier de 32 ans. « Pour Mathieu Debuchy, je lui ai dit ce que je pensais. Je me devais de prendre des décisions par rapport à la saison prochaine. Ce n'est pas évident, surtout quand on apprécie humainement le joueur », a-t-il répondu dans un premier temps, en conférence de presse, ce vendredi. « Il y a des jeunes comme Yvann Maçon qui poussent. Mathieu est un compétiteur, il a besoin d'être dans la bataille et je ne me voyais pas le mettre sur le banc de touche. Physiquement, il a aussi besoin de matchs et d'intensité », a ensuite expliqué le coach et manager général de l’AS Saint-Étienne.

Monnet-Paquet n'est pas aidé par sa double blessure au genou

Concernant Kévin Monnet-Paquet, sa double blessure au même genou gauche a été l’une des raisons de sa libération, selon l'explication de Claude Puel. « J’aurais aimé qu'il ne se blesse pas une seconde fois, quand je suis arrivé au club », a-t-il souligné. « Après, c'est un choix également par rapport aux joueurs qu'on a derrière », a justifié l’entraîneur. Pour rappel, le "couteau suisse" (surnom de KMP) a été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février 2019 contre le PSG. Revenu après une longue période (8 mois) de convalescence et de rééducation, il a rechuté lors d'un entraînement le 12 octobre 2019. Il avait ainsi subi une deuxième opération pour « récidive de lésions de son ligament croisé antérieur du genou gauche ».