Publié par ALEXIS le 25 mars 2023 à 11:20

Revenu sur son passage à l’ ASSE, Mathieu Debuchy a évoqué sa complicité avec Gasset. Il a également livré le secret du maintien en Ligue 1 en 2018.

Mathieu Debuchy a été parmi les renforts arrivés à l’ ASSE en janvier 2018, pour sauver le club menacé de relégation, après une première partie de saison ratée. Près de deux ans après son départ de Saint-Etienne, l’arrière latéral droit raconte les coulisses de sa venue chez les Verts. Il évoque l’implication de Jean-Louis Gasset, mais surtout sa relation privilégiée avec l’ancien bras droit de Laurent Blanc en Equipe de France.

« Clairement, le facteur X, c’est Jean-Louis Gasset, avec Ghislain Printant », a-t-il indiqué sur Colinterview. Ils m’ont appelé début janvier (2018), et ils m’ont dit qu’ils me voulaient. Dès que j’ai entendu son discours… Je l’avais côtoyé en Equipe de France, je savais comment il fonctionnait. Et ça s’est super bien passé […]. Oui, j’ai un rapport privilégié avec lui, de par mon statut d’ancien.... Par rapport à mon vécu, il me fait énormément confiance ».

ASSE : Mathieu Debuchy montre la voie du maintien à Saint-Etienne

Mathieu Debuchy (37 ans) a livré ensuite le secret de la remontée spectaculaire de l’ ASSE, dans la deuxième moitié de la saison 2017-2018. Il souligne la méthode du technicien de 69 ans et l'engagement du groupe à l'époque.

« Jean-Louis Gasset, au-delà du tacticien, c’est quelqu’un qui emmène un groupe, c’est quelqu’un qui est super important dans la vie de groupe, et il le fait au max : c’est ce qui a permis d’avoir des résultats aussi […]. On avait l’objectif du maintien, et on a fait plus que ça. On avait un groupe incroyable. On se battait tous les weekends, et ça amenait une ambiance et un collectif très fort ».

Pour rappel, Mathieu Debuchy avait contribué au maintien des Verts en Ligue 1, aux côtés d’autres recrues notamment Yann MVila, Neven Subotic et Paul-Georges Ntep. L' ASSE avait fini à la 7e place du championnat 2017-2018, alors qu'elle était 16e à la mi-saison.