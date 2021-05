ASSE : Claude Puel avec deux grands absents contre Lille

Publié par Ange A. le 16 mai 2021 à 01:30

L’AS Saint-Étienne défie le Lille OSC, leader du championnat, ce dimanche lors de la 37e journée de Ligue 1. L’ ASSE se rend à Pierre-Mauroy avec deux défenseurs centraux sur le flanc.

L’ ASSE sans deux défenseurs centraux contre le Lille OSC

Tombeur de Marseille (1-0) lors de la dernière journée, Saint-Étienne joue gros ce dimanche. L’ ASSE se déplace à Pierre-Mauroy pour affronter le Lille OSC. Bien qu’il ait fait appel à 22 joueurs, Claude Puel devra se passer de deux éléments importants contre le leader lillois. Touché aux ischio-jambiers contre l’OM, Harold Moukoudi ne fera pas le déplacement pour Lille. La saison du défenseur central camerounais est déjà terminée comme l’a fait savoir l’entraîneur stéphanois. Incertain pour ce choc, Pape Abou Cissé est l’autre grand absent de cette affiche comptant pour la 37e journée de Ligue 1. C’est donc sans deux titulaires de sa défense que le club ligérien va tenter de ramener un succès du Nord.

Enfin un exploit pour Saint-Étienne à Pierre-Mauroy ?

Outre Moukoudi et Cissé, Claude Puel sera encore privé de Ryad Boudebouz, Jessy Moulin et Yvann Maçon. Absent contre Marseille, Kevin Monnet-Paquet signe son retour dans le groupe de l’ ASSE. Actuel 11e de Ligue 1 Conforama, Saint-Étienne souhaite terminer dans la première moitié du classement. Mais cela passe par un succès sur la pelouse du Lille OSC. Les Verts courent après une victoire dans l’antre du LOSC depuis la saison 1993/1994. La tâche s’annonce d’autant plus ardue pour le club du Forez que les Dogues doivent s’imposer pour se rapprocher du titre. Les hommes de Christophe Galtier comptent trois points d’avance sur le PSG et visent une quatrième victoire de rang. Dans ce sprint final, les Dogues peuvent comptent sur un Burak Yilmaz en feu. Le buteur turc reste sur six buts et une passe décisive lors de ses cinq derniers matchs. Claude Puel et ses poulains sont avertis.