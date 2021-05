ASSE Mercato : Claude Puel a tranché pour Romain Hamouma

Publié par ALEXIS le 21 mai 2021 à 17:30

En fin de son contrat à l' ASSE et annoncé sur le départ, Romain Hamouma n’a pas encore pris de décision sur son avenir. Le club ligérien a confirmé la possibilité de prolonger le bail de l’ailier de 34 ans, contrairement à Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, libérés.

ASSE : Puel va faire une offre à Romain Hamouma

Alors que l' ASSE a décidé de ne pas prolonger le contrat de Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, Romain Hamouma n’est pas encore fixé sur son sort. Le club ligérien souhaite en effet le garder au moins une saison et se tient prêt à lui faire une proposition dans ce sens. Claude Puel a confirmé cette tendance en conférence de presse, ce vendredi, avant le dernier match de l’AS Saint-Étienne contre le Dijon FCO (dimanche à 21h). D'entrée, il a rappelé que Romain Hamouma a tout le loisir de s’engager avec le club de son choix, car il est en fin de contrat à l’issue de la saison. « Romain a la possibilité de signer dans le club qu'il souhaite », a indiqué le coach de l’ ASSE. Cependant, le manager général des Verts envisage de prolonger le bail du polyvalent attaquant. « On va se rapprocher de lui et après, il décidera », a-t-il annoncé.

Le coach des Verts apprécie la performance de l'attaquant

En tout cas, Claude Puel n’a pas de doute que Romain Hamouma peut encore rendre de bons services aux Verts. « Il a fait une très bonne saison, pleine, en étant régulier. Sans doute l'une de ses meilleures. Il a apporté à l'équipe. […] Je pense qu'il a pris du plaisir et il nous en a donné. On verra », a lâché le coach de l’ ASSE. Auteur de 6 buts et une passe décisive en 29 matchs disputés, le natif de Montbéliard est le 3e meilleur buteur des Stépanois cette saison, derrière Wahbi Khazri et Denis Bouanga (7 buts chacun). Il est par ailleurs le meilleur buteur de l'histoire de Sainté, parmi les joueurs encore en activité, grâce à ses 60 buts et 47 passes décisives en 298 matchs joués sous le maillot des Verts, toutes compétitions confondues, en 9 saisons de suite (2012-2021).