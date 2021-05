ASSE : Un prétendant surprise à la porte de Claude Puel

Publié par Ange A. le 16 mai 2021 à 07:30

Claude Puel a atteint son objectif avec l’AS Saint-Étienne cette saison. Arrivé sur le banc de l’ ASSE en octobre 2019, le technicien de 59 ans pourrait quitter le Forez cet été. Un club à l’étranger voudrait s’attacher ses services.

Claude Puel vers un départ de l’ ASSE ?

Une page pourrait se tourner à l’AS Saint-Étienne au prochain mercato. Des cadres en fin contrat comme Mathieu Debuchy, Romain Hamouma et Kevin Monnet-Paquet sont susceptibles de quitter l’ ASSE. À un an de l’échéance de son contrat, Claude Puel pourrait également faire ses valises. Un départ est d’autant plus possible qu’il a déjà rempli son objectif de la saison avec le club ligérien. Après un début de saison en trombe, avec trois victoires lors des trois premières journées, les Verts ont sombré pour finir par jouer le maintien. Assuré de rester dans l’élite, le club du Forez pourrait donc accueillir un nouvel entraîneur en cas de rachat de Saint-Étienne. Un autre motif pourrait aussi conduire au départ de Puel de Sainté à l’issue de la saison.

Une touche à l’étranger pour Puel

Aux dernières nouvelles, le coach des Verts est courtisé par un club à l’étranger. D’après Sportime, les Grecs de l’AEK Athènes sont intéressés par le profil de l’entraîneur de Saint-Étienne. La formation grecque s’est classée 3e au terme de la saison régulière. Selon la même source, le président de l’AEK se donne 10 jours pour boucler ce dossier. En cas de départ en Grèce, Claude Puel vivrait sa troisième expérience à l’étranger en tant qu’entraîneur. Il avait déjà officié sur le banc de Southampton de 2016 à 2017. Il a ensuite coaché Leicester City entre octobre 2017 et février 2019. En cas d’échec sur la piste Puel, le club grec viserait également l’ancien coach du Stade Rennais Julien Stéphan. Celui-ci est libre depuis son départ du SRFC au mois de mars.