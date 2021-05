OL Mercato : Garcia rêve d'un revirement pour Memphis Depay

Publié par ALEXIS le 22 mai 2021 à 06:00

Memphis Depay a confirmé son départ de l’ OL à la fin de son contrat et a même fait ses adieux au club, ce vendredi. Malgré tout, Rudi Garcia espère un revirement de situation pour le buteur des Gones, en vue d’une prolongation à Lyon.

Memphis Depay dit au revoir à l' OL

Libre de tout engagement dès la fin de la saison, Memphis Depay va quitter l’ OL. Il a annoncé officiellement son départ dans un interview avec L’Équipe, ce vendredi. Il a dit au revoir au club où il est arrivé en janvier 2017 « comme un jeune joueur talentueux » et repartira « comme un joueur mature ». L’attaquant de 28 ans croit avoir « tout donné » à l’Olympique Lyonnais, et en retour, le club l’a « rendu heureux d'être footballeur », selon ses propres termes. Après quatre saisons et demie sous le maillot de l'équipe rhodanienne, l’ancien joueur de Manchester United est annoncé vers le FC Barcelone. Coach des Blaugranas, son compatriote Ronald Koeman a fait de son arrivée en Catalogne sa priorité, depuis le mercato estival dernier.

Garcia invite le buteur à reconsidérer l'offre de l' OL

Cependant, Rudi Garcia rêve d’un changement de cap pour Memphis Depay et par ricochet une possible prolongation de son bail à l’ OL. « Dans le football, on ne sait jamais. Pourquoi pas envisager que s'il ne trouve pas chaussure à son pied ailleurs, il puisse regarder du côté de l'Olympique Lyonnais », a indiqué l’entraîneur de l’équipe de Jean-Michel Aulas. Rappelons que la direction lyonnaise a fait une offre de Memphis Depay pour la prolongation de son contrat, mais il ne l’a pas acceptée. En attendant la décision définitive du capitaine de Lyon, Rudi Garcia souhaite qu’il « envisage la proposition de l' OL avec intérêt, parce que c'est l'un des grands clubs en France et en Europe aussi ». Outre le Barça, le PSG, l’AC Milan et la Juventus sont séduits par les statistiques du Néerlandais en Ligue 1.