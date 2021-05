OL Mercato : Aulas répond à la rumeur Juninho entraîneur

Publié par ALEXIS le 19 mai 2021 à 20:45

Jean-Michel Aulas a répondu à la rumeur qui annonce Juninho comme entraîneur de l' OL au cas où le club aurait du mal à trouver un remplaçant à Rudi Garcia. L'ancien coach de l'Olympique de Marseille est annoncé sur le départ après la fin de la saison.

OL : Aulas dément pour Juninho

Jean Michel Aulas a répondu au journaliste de L’Équipe, Hugo Guillemet, qui a annoncé la possible nomination de Juninho sur le banc de touche de l’ OL à la place de Rudi Garcia. Le président du club rhodanien ne dément pas seulement l’information du confrère, mais il s’en prend aussi au journaliste.

« 1 fois de + Hugo G raconte à sa sauce ce qu’il croit être sa vérité : 1 fois de plus, il raconte des fadaises comme on dit dans le midi ! Et moi qui croyais qu’il avait grandi », a balancé Jean-Michel Aulas sur Twitter, tout en invitant le journaliste du quotidien sportif à parler « du retour de Karim Benzema en Équipe de France ».

Le président de Lyon ne lâche pas Guillemet

Pour rappel, Hugo Guillemet avait laissé entendre qu’il est possible que Juninho soit le successeur de Rudi Garcia au poste d’entraîneur de l’ Olympique Lyonnais. Il avait indiqué dans l’émission en ligne "Let’s Gone Café du Commerce" que la direction du club de Jean-Michel Aulas songeait à la possibilité d’installer le Directeur sportif brésilien sur le banc de touche avec Claudio Caçapa comme couverture.

À noter que Juninho n’a pas encore les diplômes requis pour diriger un club de Ligue 1. Par ailleurs, ce n'est pas la première fois que le patron de l'Olympique Lyonnais s'attaque au confrère de L'Équipe. Il l'avait traité de « journaliste de quartier » en avril dernier.