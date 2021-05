ASSE : Énorme révélation sur le départ de Roland Romeyer

Publié par Ange A. le 22 mai 2021 à 09:30

Co-président de l’AS Saint-Étienne, Roland Romeyer s’apprête à passer la main dans les prochains mois. Si un nouveau propriétaire est attendu, le dirigeant stéphanois pourrait être remplacé par un de ses collaborateurs.

Du changement attendu le 1er juillet à l’ASSE

L’AS Saint-Étienne doit entrer dans une nouvelle ère dans les prochains mois. Coprésidents de l’ASSE, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer ont annoncé leur retrait à la tête du club. Selon RMC Sport, un fonds d’investissement d’Asie du Sud serait intéressé par un rachat de Saint-Étienne. Ce potentiel repreneur serait notamment disposé à investir 100 millions d’euros sur 5 ans. Sur les ondes de la radio, Roland Romeyer a d’ailleurs annoncé un changement le 1er juillet. « Au 1er juillet, il y aura du nouveau », a-t-il indiqué. Pour But Football, il ne s’agit guère de l’arrivée du nouveau propriétaire des Verts. Le média en ligne indique qu’il s’agit juste de la date de départ du dirigeant de 75 ans.

La succession de Roland Romeyer déjà assurée ?

D’après cette source, la vente de Saint-Étienne est encore loin d’être actée. Il faudra encore attendre plusieurs mois avant de connaître qui succèdera au duo Caïazzo-Romeyer. Le média spécialisé croit savoir que seul le remplaçant de Romeyer sera connu à la date du 1er juillet. Son successeur serait un de ses collaborateurs. « Le président du Directoire avait plutôt en tête son propre départ du club ou plutôt son passage de témoin à Jean-François Soucasse. Nommé directeur général des services en janvier, en remplacement de Xavier Thuilot, Soucasse [48 ans] devrait être nommé président délégué cet été et l’officialisation serait programmée au 1er juillet », indique le site.