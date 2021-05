ASSE : Une révélation à 100 M€ dans le dossier de rachat

Publié par Ange A. le 21 mai 2021 à 07:30

Après les confidences de Roland Romeyer sur le rachat de l’ ASSE, de nouveaux éléments ont été dévoilés concernant cette opération. Un investisseur étranger serait prêt à miser 100 millions d’euros sur les Verts.

Bientôt 100 M€ dans les caisses de l’ ASSE ?

Une page va se tourner à l’AS Saint-Étienne cet été. À la tête de l’ ASSE depuis 17 ans, Bernard Caïazzo et Roland Romeyer s’apprêtent à passer la main. Jeudi, le deuxième cité a d’ailleurs indiqué qu’un nouveau propriétare pourrait débarquer le 1er juillet. À sa suite, RMC Sport a livré de nouveaux éléments sur le rachat de Saint-Étienne. D’après le site de la radio, les Verts pourraient passer sous pavillon asiatique. Le média indique en effet qu’un investisseur asiatique voudrait reprendre le club ligérien. Celui-ci pourrait notamment injecter 100 millions d’euros sur cinq ans « pour acheter, épurer les dettes et remettre de l’argent pour repartir ».

Des conditions pour le rachat de Sainté

D’après la même source, KPMG a été mandaté par l’AS Saint-Étienne pour auditer le fonds asiatique ainsi que neuf autres projets. Les dirigeants actuels de l’ ASSE seraient en contact avec ce potentiel repreneur depuis novembre. Celui-ci s’est donné jusqu’au 30 juin prochain pour boucler ce dossier. Désireux d’assurer une certaine pérennité à l’ ASSE, Roland Romeyer aurait posé quelques conditions à tous les candidats au rachat de Sainté. L’entrepreneur souhaite notamment que tous les emplois actuels soient conservés. À ce sujet, le dirigeant stéphanois espère que Claude Puel sera maintenu à son poste. Depuis l’annonce du retrait de Caïazzo et Romeyer, l’avenir du technicien castrais suscite quelques interrogations. Outre le maintien de l’entraîneur actuel, l’entrepreneur de 75 ans souhaite conserver des actions « jusqu’à [sa] mort ». Reste plus qu’à savoir lequel de ces candidats répondra à ces exigences. Réponse avant le 1er juillet.