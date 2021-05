PSG, Barça Mercato : Messi lâche un indice pour son futur

Publié par Ange A. le 22 mai 2021 à 10:30

Ménagé pour la dernière rencontre du FC Barcelone contre Eibar, la saison est déjà terminée pour Lionel Messi. Dans un entretien accordé à la presse argentine, l’attaquant du Barça a lâché des indices sur son avenir.

Lionel Messi ménagé pour la der du Barça

Assuré de finir Pichichi, Lionel Messi ne prendra pas part à la dernière rencontre du FC Barcelone cette saison. Le Barça affronte Eibar ce samedi pour sa dernière sortie en Liga. Auteur de 30 réalisations cette saison en championnat, le capitaine des Blaugranas ne peut plus être rattrapé par Gerard Moreno. Le buteur de Villareal compte 22 réalisations avec le sous-marin jaune. De retour en Argentine pour quelques jours de repos, l’attaquant barcelonais a affiché une certaine satisfaction au terme d’un nouvel exercice 2020-2021 compliqué. « La dernière Copa del Rey a été spéciale, à cause du moment dans lequel on était […] Cette Copa a été un point d’inflexion pour le vestiaire. Et au-delà de ça, j’aime gagner des titres », a-t-il confié dans un entretien à paraître dans Olé.

Ce qu’attend Messi pour le futur

Dans sa sortie, Lionel Messi a également évoqué son avenir. En fin de contrat, le maître à jouer du Barça n’a pas toujours prolongé son bail avec son club de toujours. Ce qui ouvre la voie à son départ du FC Barcelone cet été. Le Paris Saint-Germain et Manchester City sont notamment à l’affût pour recruter La Pulga en tant que joueur libre cet été. Si ces deux prétendants disposent d’une importante manne financière, l’Argentin assure ne pas être obnubilé par un nouveau contrat mirifique. « Plus je gagne des titres mieux je me porte », a notamment indiqué le sextuple Ballon d’Or. À la veille de la Copa America, le numéro 10 catalan devrait annoncer sa décision définitive avant le coup d’envoi de la compétition.