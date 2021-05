ASSE Mercato : 12M€, Claude Puel prend une décision symbolique

Publié par JEAN-LUC D le 22 mai 2021 à 18:06

L’ ASSE s’apprête à disputer son dernier match de la saison contre Dijon dimanche à Geoffroy-Guichard, mais Claude Puel songe déjà à la saison prochaine. À quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato estival, l’entraîneur stéphanois Claude Puel vient de prendre une importante décision pour son prochain effectif.

Mercato ASSE : Claude Puel met son véto pour l’un de ses cracks

Le maintien désormais assuré, l’AS Saint-Étienne et Claude Puel dessinent déjà l’ossature de l’effectif 2021-2022. Si les Verts ont dernièrement acquis la fâcheuse réputation de se séparer précocement de leurs jeunes talents issus du centre de formation, l’entraîneur français veut changer cette donne. Après avoir lancé plusieurs d’entre eux dans le bain du haut niveau cette saison, Claude Puel veut continuer de compter sur eux pour la saison prochaine. L' ASSE continue ainsi de travailler sur les prolongations de jeunes qui se sont révélés cette saison.

Lucas Gourna-Douath va rester et prolonger à l’ ASSE

Après avoir bouclé les dossiers Étienne Green et Saïdou Sow, dont l'officialisation est attendue pour les jours à venir, l’ ASSE souhaite en faire de même avec Lucas Gourna-Douath. Véritable révélation de la saison du côté de Saint-Étienne, le milieu de terrain de 17 ans est l’un des plus gros espoirs stéphanois. Sa cote ne fait que grimper sur le marché des transferts. À l’approche du mercato et la possibilité de voir plusieurs clubs tenter de l’attirer, les dirigeants de l’AS Saint-Étienne ont décidé de renouveler le contrat de Lucas Gourna-Douath.

« Courtisé par plusieurs gros clubs européens, Lucas Gourna-Douath devrait rester à Saint-Étienne la saison prochaine. Le milieu de terrain de 17 ans a l'un des plus gros temps de jeu de tous les 2003 en Europe (1253 minutes depuis le début de la saison) », a expliqué le journaliste de RMC Sports, Loïc Tanzi.

Sous contrat actuellement jusqu’en 2023, Lucas Gourna-Douath est évalué à 12 millions d’euros par Transfermarkt. À noter que l’ASSE négocie également avec Yvan Neyou, Stefán Bajic et Arnaud Nordin.