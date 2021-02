ASSE Mercato : Lucas Gourna-Douath, un départ se précise déjà ?

Publié le 25 février 2021 à 13:00

Après William Saliba et Wesley Fofana, la nouvelle pépite de l'ASSE, Lucas Gourna-Douath pourrait lui aussi quitter le club cet été. Le club ayant des difficultés financiers, pourrait laisser le joueur partir si une offre considérable venait à se présenter.

Une pépite de l'ASSE

Arrivé au centre de formation de l'ASSE en 2018, Lucas Gourna-Douath le milieu de terrain stéphanois fait figure de pépite. Il est passé professionnel en juin 2020 et a signé son premier contrat avec le club du Forez, auquel il est lié jusqu'en 2023. Dès son arrivée il s'est imposé comme un élément important du groupe U17 avant d'être régulièrement convoqué en National 2 avec la réserve de l'AS Saint-Etienne et de faire quelques apparitions aux entraînements du groupe professionnel. Finalement il est Lancé dans le derby contre l'OL ( défaite 2-1) le 8 novembre, le joueur âgé d'à peine 17 ans avait gagné toute la confiance de son entraîneur, Claude Puel, qui avait été dithyrambique au sujet de sa performance : " Il montre beaucoup de maturité, d’impact. Il a de la qualité physique et techniqu ", avait déclaré le coach stéphanois.

Un départ dans les tuyaux ?

L'ASSE connaissant une mauvaise passe financière, aggravée par la crise du Covid-19 qui entraînée des pertes importantes et la baisse des droits TV le club peut difficilement garder ses meilleurs joueurs. Comme cela avait été le cas avec William Saliba parti rapidement du club stéphanois pour rejoindre Arsenal en 2019. A l'époque l'AS Saint-Etienne avait touché 29 millions d'euros pour le défenseur, sa meilleure vente ( le joueur prêté désormais à l'OGC Nice). De même pour Wesley Fofana parti lui aussi peu de temps après son passage en professionnel, transféré à Leicester City pur 35 millions d'euros en octobre 2020. Le risque donc de voir le jeune Lucas Gourna-Douath partir est réel, si une offre importante est reçue. La valeur de l'international U18 serait fixé aux alentours de 20 millions d'euros selon un insider. Le joueur aurait notamment tapé dans l'oeil de grands clubs comme l'AC Milan, Chelsea et Leipzig. De quoi donner des envies d'ailleurs à Gourna-Douath ? En tout cas, un départ qui serait un coup dur pour les supporters du club qui suivent l'évolution de la pépite stéphanoise depuis ses débuts. D'autant que la crise économique s'accompagne d'une crise sportive, alors que Sainté a flirté avec la zone rouge au classement en début d'année, avant de se donner un peu d'air lors des dernières confrontations en Ligue 1.













Par Hind