OM Mercato : Un dernier obstacle dans le dossier de Lirola ?

Publié par Ange A. le 23 mai 2021 à 06:30

Prêté avec option d’achat à l’ OM, Pol Lirola a déjà tranché au sujet de son avenir. Il ne manquerait plus qu’un élément à la Fiorentina pour le transfert de son latéral à Marseille.

Pol Lirola parti pour rester à l’ OM

L’Olympique de Marseille a attendu le mercato d’hiver pour trouver le remplaçant à Bouna Sarr. Le défenseur parti au Bayern Munich l’été dernier était le seul arrière droit de métier de l’effectif marseillais. Suite à son départ, les Japonais Hiroki Sakai et Yuto Nagatomo servaient de roue de secours sur le flanc droit de la défense marseillaise. La direction de l’ OM a misé sur Pol Lirola cet hiver pour s’offrir un véritable latéral droit. Le défenseur espagnol a débarqué de la Fiorentina dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. Épanoui à Marseille, le latéral de 23 ans n’envisage plus un retour en Italie et clame vertement son désir de rester dans la cité phocéenne.

Une signature attendue avant le transfert de Lirola ?

Président de l’Olympique de Marseille, Pablo Longoria est ouvert à un transfert de Pol Lirola. Mais le dirigeant olympien veut revoir à la baisse le montant de l’option d’achat fixée par la Fiorentina. La Viola a fixé cette option à 12 millions d’euros. L’Espagnol a rejoint le club de Florence l’été dernier en provenance de Sassuolo contre 11 millions d’euros. Son bail avec la Fio est encore valide jusqu’en 2024. Alors que Marseille entend conserver l’international Espoirs espagnol, La Provence révèle que le club italien souhaite d’abord recruter un nouveau latéral droit avant de négocier un éventuel transfert de Lirola à l’ OM. Avant la dernière journée de Ligue 1 ce dimanche, l’arrière droit ibérique a déjà pris part à 21 matchs du club provençal, dont 18 titularisations. Il compte également 2 buts et 4 passes décisives avec le pensionnaire de l’Orange Vélodrome.