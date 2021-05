PSG : Les réactions parisiennes après le sacre de Lille

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 02:30

Malgré son succès contre le Stade Brestois, le Paris Saint-Germain termine deuxième de Ligue 1 Conforama. Président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi s’est exprimé sur le sacre du Lille OSC. Mauricio Pochettino a également abordé le même sujet tout en dressant un bilan de la saison.

Nasser Al-Khelaïfi salue le titre du Lille OSC

Vainqueur du Stade Brestois (0-2), le PSG comptait sur un faux pas du Lille OSC pour conserver sa couronne en Ligue 1. Mais avec son succès contre Angers, le LOSC est le nouveau champion de France. Il s’agit du premier sacre des Dogues depuis 10 ans. Président du club de la capitale, Nasser Al-Khelaïfi s’est montré fair-play suite au titre glané par le club nordiste. « Je félicite le LOSC pour ce titre de champion de France qui aura été disputé jusqu’au terme de cette saison, ainsi que le travail accompli par son ancien Président, Gérard Lopez et son entraineur, Christophe Galtier », a confié le dirigeant parisien à RMC Sport.

Les remords du coach du PSG après le sacre du LOSC

Comme son président, Mauricio Pochettino a félicité la performance du Lille OSC. « Aujourd’hui [dimanche], on a fait le travail, on a gagné, mais ça ne dépendait pas que de nous. La première chose est de féliciter Lille pour le titre. Quand on gagne un Championnat, c’est toujours mérité », a lâché le technicien argentin. Vice-champion de France, le successeur de Thomas Tuchel nourrit des regrets au terme de la saison. « On peut repenser aux matches perdus, mais il faut tout remettre en perspective, jusqu’à la fin de la saison nous étions en course dans toutes les compétitions. Il y a une insatisfaction de ne pas avoir gagné le Championnat, malgré la victoire en Coupe, au Trophée des champions et un beau parcours en Ligue des champions », a lâché le coach du Paris Saint-Germain. Reste plus qu’à se préparer pour soulever le saint graal la saison prochaine.