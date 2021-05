OM Mercato : Un coup de pouce du PSG dans le dossier Lirola ?

Publié par Ange A. le 24 mai 2021 à 09:00

Satisfait des performances de Pol Lirola, l’Olympique de Marseille souhaite conserver le latéral droit prêté avec option d’achat. Dans ce dossier, l’ OM pourrait bénéficier d’un coup de pouce inattendu du PSG, son rival historique.

OM Transfert : La tendance se confirme pour Pol Lirola

La saison terminée, les clubs vont pouvoir peaufiner leurs effectifs en vue du prochain exercice. À l’Olympique de Marseille, une dizaine de départs sont à prévoir cet été entre les joueurs en fin de contrat et ceux qui seront vendus. D’autres prêtés au club phocéen ont déjà exprimé le désir de poursuivre leur carrière à l’ OM. C’est notamment le cas de Pol Lirola et de Leonardo Balerdi. Les deux défenseurs arrivés en prêt de la Fiorentina et de Dortmund ne veulent pas quitter la Canebière. S’agissant du latéral espagnol, La Provence a indiqué que La Viola comptait d’abord recruter à son poste avant d’entamer les discussions avec le club phocéen. Une tendance confirmée par la presse italienne qui croit savoir que le pensionnaire de Serie A vise un joueur du PSG.

Marseille aidé par Paris pour le transfert de Lirola

Le Corriere dello Sport assure que la Fiorentina voudrait rapatrier Alessandro Florenzi cet été. Prêté avec option d’achat par l’AS Roma, le latéral de 30 ans ne devrait pas voir cette option levée par Leonardo. Le directeur sportif parisien travaillerait sur d’autres pistes pour offrir un nouvel arrière droit à Mauricio Pochettino. Pour le journal, le club de Florence voudrait donc profiter de cette situation pour récupérer Florenzi. Une fois l’opération bouclée, La Viola pourra alors négocier avec l’ OM au sujet de Pol Lirola (encore sous contrat jusqu’en 2024). Le montant de l’option d’achat de l’Espagnol est fixé à 12 millions d’euros. Mais Pablo Longoria veut débourser moins au vu de la conjoncture économique actuelle à Marseille.