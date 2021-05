OM Mercato : Après Sakai, un autre cadre a pris sa décision

Publié par ALEXIS le 24 mai 2021 à 12:30

Après le départ de Florian Thauvin de l’ OM au Mexique, puis l’annonce officielle d’Hiroki Sakai, un autre cadre a pris une décision concernant son avenir à Marseille.

Mercato OM : Dimitri Payet, « je serai là, c'est une certitude »

Cinquième de Ligue 1, l’ OM a validé son billet pour la Ligue Europa en 2021-2022. Cependant, il ne pourra pas compter sur Florian Thauvin et Hiroki Sakai la saison prochaine. En fin de contrat cette saison, le premier s’est engagé avec les Tigres de Monterrey dans le championnat mexicain. Quant au deuxième, il a annoncé officiellement son départ de l’Olympique de Marseille cet été malgré l'année de contrat qu'il lui reste.

À la suite de l’ailier droit de 28 ans et du défenseur japonais de 31 ans, Dimitri Payet a fait une nouvelle déclaration au sujet de son futur. Contrairement à Thauvin et Sakai, il a confirmé sa présence au sein de l’équipe de Jorge Sampaoli la saison prochaine. « Moi, je serai là, c'est une certitude. Le coach aussi », a-t-il déclaré à l’issue du match nul contre le FC Metz (1-1).

Transfert : Payet exige des renforts à Marseille

L’ailier gauche de 34 ans s'est également projeté sur le mercato estival de l’ OM. Il espère des transferts de renforts au Vélodrome afin de mieux viser le podium en Ligue 1 la saison prochaine. « On a forcément besoin de recruter, on repart sur un nouveau cycle », a indiqué Dimitri Payet.

Pour finir, l'ancien du FC Nantes, AS Saint-Étienne et de Lille LOSC a rappelé l’objectif des Olympiens en 2022. Selon le N°10 des Phocéens, « leur objectif est toujours de se qualifier pour la Ligue des champions ». Pour y parvenir, Jorge Sampaoli et son équipe devront évidemment « finir plus haut que cette année ». Dimitri Payet est sous contrat avec l'Olympique de Marseille jusqu'en juin 2024.