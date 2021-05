LOSC Mercato : Première décision pour Christophe Galtier

Publié par ALEXIS le 24 mai 2021 à 19:30

Sacré champion 2021 avec le LOSC, Christophe Galtier est annoncé sur le départ ces derniers mois. Interrogé sur la question de l’avenir de l’entraîneur des Lillois après le dernier match de la saison, Olivier Létang a botté en touche.

LOSC : Létang remet à plus tard la question Galtier

Christophe Galtier sera-t-il encore entraîneur du LOSC après le titre de champion offert au club nordiste ? Pas de certitude à ce jour. En attendant, le coach de 54 ans est toujours la priorité de l’ OL pour remplacer Rudi Garcia. Du côté de l’OGC Nice du milliardaire britannique Jim Ratcliffe, c’est aussi son nom qui fait la course en tête des coachs espérés. Invité à clarifier la situation de l’entraîneur du club néo-champion de la Ligue 1, Olivier Létang a déclaré :« Place à la célébration. Après la concrétisation de ce titre, on veut surtout célébrer ce moment et le vivre », a-t-il répondu sur RMC Sport, avant de rappeler : « Christophe Galtier vous l'a dit, on se parle beaucoup ». Le successeur de Gérard Lopez a annoncé ensuite que le Lille OSC se penchera sur « les cas individuels plus tard ». « Je suis très heureux de l'avoir à nos côtés. C'est un coach professionnel et formidable », a-t-il conclu.

Le coach de Lille OSC à la place de Gattuso à Naples ?

Il faut noter que Christophe Galtier est sous contrat à Lille jusqu'au 30 juin 2022. Toutefois, ses relations avec le nouveau président ne sont pas aussi bonnes que celles qu'il entretenait avec l'ex-président Gérard Lopez ou encore Luis Campos (ex-directeur sportif du club nordiste). Outre le Gym et l'Olympique Lyonnais, le SSC Naples est aussi intéressé par les services du technicien français. En effet, le Napoli a limogé son entraîneur Gennaro Gattuso au terme de la dernière journée de Serie A. Christophe Galtier pourrait retrouver l'ex-buteur du LOSC, Victor Osimhen en Italie où son nom est aussi cité.