Naples : Un ancien coach du FC Nantes pour succéder à Gattuso ?

Publié par Melvin le 25 mai 2021 à 10:30

Tenu en échec par l'Hellas Vérone (1-1), Naples a manqué d'un point une qualification pour la prochaine édition de la Ligue des Champions. Tirant les conséquences de cette saison mitigée, le propriétaire de Napoli, Aurelio De Laurentiis, a annoncé le départ de Gennaro Gattuso cet été. Le club italien semble déjà avoir trouvé son prochain entraîneur.

Sérgio Conceição tout proche de Naples ?

Il se pourrait bien qu'une vieille connaissance du FC Nantes s'assoit sur le banc napolitain la saison prochaine. En effet, selon les informations du Corriere dello Sport, les contacts entre le technicien portugais et le propriétaire de Naples sont très avancés. Le journal italien est même catégorique : l'actuel entraîneur du FC Porto va s'engager en Campanie. À la tête du club portugais, le natif de Coimbra a remporté deux titres en Liga NOS (2018, 2020), une Coupe du Portugal (2020), deux Supercoupes du Portugal (2018 et 2020), et a amené les dragons en quart de finale de la Ligue des Champions cette année. L’ancien attaquant est déjà passé par la Serie A mais n’y a jamais entraîné. Conceição a évolué à la Lazio Rome, Parme et l’Inter Milan entre 1998 et 2004. C'est à coup sûr une nouvelle forte tête qui va débarquer du côté de Napoli.

Kalidou Koulibaly plus que jamais sur le départ ?

À peine arrivé à Naples, le technicien portugais pourrait déjà perdre un leader en la personne de Kalidou Koulibaly. En effet, ce dernier est fortement courtisé par Manchester United. Le club mancunien serait même prêt à payer les 65 millions réclamés par Aurélio De Laurentiis pour céder son joueur. La perspective de jouer la prochaine Ligue des Champions fait rêver l'international sénégalais. Annoncé depuis des années sur le départ, c'est peut-être cette fois-ci la bonne pour le natif de Saint-Dié-des-Vosges.