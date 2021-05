Real Madrid Mercato : Zidane, une date fixée pour son départ

Publié par Timothée Jean le 25 mai 2021 à 15:30

Cette fois, l’histoire d’amour entre Zinédine Zidane et le Real Madrid touche à sa fin. Selon la presse espagnole, une annonce officielle du départ de l’entraîneur madrilène devrait tomber dans les prochaines heures.

Real Madrid : Annonce imminente pour Zidane ?

« Jusqu'à présent, il est entraîneur du Real Madrid non ? Je ne le vois pas partir. Il ne va pas partir, vous verrez. S'il part, il part... Mais pour l'instant, je ne vois pas le Real sans Zidane », a récemment déclaré Karim Benzema lors d'une interview accordée à L'Équipe. Si l’attaquant français se montre très optimiste pour la continuité de son coach sur le banc madrilène, il devra tout de même se faire une raison : l’entraîneur madrilène se rapproche de la porte de sortie.

Selon les informations de TeleMadrid, Zinédine Zidane aurait pris la « décision irrévocable » de quitter le Real Madrid. Le quotidien catalan précise que cette décision serait motivée par « une usure physique et mentale ». Le technicien français voudrait quitter le Real Madrid cet été et aurait déjà fait part de sa décision à ses dirigeants. D’ailleurs, le journaliste Siro Lopez, toujours bien informé sur la Maison Blanche, va plus loin en assurant que la date du départ de Zidane a été fixée en interne. Le journaliste croit savoir que le Real Madrid et Zinédine Zidane annonceront la fin de leur collaboration d’ici la semaine prochaine.

Real Madrid : Le successeur de Zizou déjà trouvé

Tout indique que le technicien de 48 ans va quitter le Real Madrid, sauf énorme revirement de dernière minute. Cette fois-ci, le président Florentino Pérez n’a pas été pris au dépourvu et aurait déjà désigné son successeur. Libre depuis son départ de la Juventus Turin, Massimiliano Allegri aurait les faveurs des dirigeants du Real Madrid pour succéder à Zidane. Quant à l'actuel entraîneur du Real, son nom circule avec insistance du côté de la Juve, où Andrea Pirlo est sur un siège éjectable. Dans le Piémont, il pourrait retrouver son ancien buteur, Cristiano Ronaldo.