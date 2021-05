OM Mercato : Enfin une piste crédible pour Valère Germain ?

Publié par Timothée Jean le 25 mai 2021 à 19:30

En fin de contrat à l' OM, Valère Germain souhaite rebondir à l'étranger. Mais l’attaquant français pourrait finalement poursuivre son aventure dans le championnat de France la saison prochaine. Un club de Ligue 1 s'est positionné pour le recruter.

OM : Valère Germain a une nouvelle touche en Ligue 1

Sous quelle couleur évoluera Valère Germain la saison prochaine ? Pas à l’Olympique de Marseille. Le club phocéen a décidé de ne pas conserver l’attaquant français, dont le bail expire le 30 juin prochain. Désormais libre sur le plan contractuel, le buteur de 31 ans peut s’engager où il le souhaite et ce ne sont pas les prétendants qui manquent. En effet, son profil et son expérience ne laissent pas insensibles certains clubs. Et parmi ces courtisans figure désormais Montpellier HSC.

Selon les informations de La Provence, le club héraultais voudrait s’attacher les services de Valère Germain pour la saison prochaine. Reste à savoir si l’ancien Monégasque sera prêt à relever le défi du MHSC et poursuivre sa carrière dans le championnat français. Pas si sûr. Le principal intéressé a d'ailleurs lâché un indice sur la suite de sa carrière.

Valère Germain vers une destination exotique ?

Il faut dire qu'il est peu probable de voir Valère Germain en Ligue 1 la saison prochaine. En fin de contrat avec l’ OM, l'attaquant affiche une préférence claire pour la suite de sa carrière. « J’espère découvrir l'étranger parce que ce serait une belle expérience de vie. Découvrir un nouveau championnat, je pense que ça peut être intéressant pour moi et ma famille », a-t-il récemment confié.

Si l'ancien Monégasque ne se voit pas forcément signer en Turquie, la Liga et la Serie A sont deux destinations crédibles pour l’accueillir. Selon le quotidien provençal, le Celta Vigo et Grenade voudraient l’attirer en Espagne. En Italie, le Genoa et la Sampdoria seraient également intéressés par son profil.