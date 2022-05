Montpellier HSC Mercato : Un attaquant Tricolore visé par le MHSC

Publié par ALEXIS le 10 mai 2022 à 02:05

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC travaillerait au retour de l’un de ses anciens buteurs et champion de France en 2012, à la Paillade.

Montpellier HSC Mercato : les départs de Laborde et Delort mal comblés

Après les transferts de ses prolifiques attaquants : Gaëtan Laborde et Andy Delort respectivement au Stade Rennais et à l’OGC Nice, l’été dernier, le Montpellier HSC a recruté Valère Germain pour se renforcer. Mais ce dernier n’a pas pu combler les départs de des deux buteurs du MHSC. C'est finalement le jeune Elye Wahi (19 ans) qui a porté les Palladins à bout de bras offensivement cette saison. Il est d’ailleurs le meilleur buteur des Montpelliérains, avec 10 buts et 2 passes décisives en 33 matchs disputés en Ligue 1 cette saison. L’entraineur Olivier Dall’Oglio a parfois été contraint d’aligner Stephy Mavididi (ailier gauche de prédilection) en pointe de l'attaque pour compenser l’inefficacité de la recrue Valère Germain (4 buts en 32 matchs de championnat). Huitième en fin de saison dernière, le Montpellier HSC est actuellement 13e, à 2 journées du terme de l'exercice 2021-2022.

Le MHSC travaille au retour d'Olivier Giroud

Pour rectifier le tir la saison prochaine, Laurent Nicollin cherche un attaquant prolifique. Selon les informations de Mohamed Toubache-Ter, le président du club héraultais songe à Olivier Giroud de l’AC Milan. « Le board montpelliérain bosse sur un retour d’Olivier Giroud à Montpellier » d’après l’Insider. L’avant-centre de 35 ans est un ancien joueur de Montpellier HSC. Il avait été sacré champion de Ligue 1 en 2012, avant son transfert à Arsenal. Le Tricolore n’a plus qu’un an de contrat avec le club lombard et Laurent Nicollin souhaiterait le rapatrier si possible.

Néanmoins, le dossier « paraît compliqué pour cet été » selon la source, car Olivier Giroud vise à la coupe du monde en novembre-décembre 2022. Et Montpellier ne serait pas le club idéal pour postuler dans le groupe de Didier Deschamps. Malgré cela, les responsables du Montpellier HSC travailleraient au retour de l’International français à la Mosson, très probablement pour l’été 2023.