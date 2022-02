LOSC Mercato : Une recrue de Gourvennec validée à Montpellier

Publié par Timothée Jean le 11 février 2022 à 00:23

Cet hiver, la direction du LOSC est parvenue à boucler l’arrivée d'Hatem Ben Arfa. Un très bon coup selon Valère Germain.

LOSC Mercato : Valère Germain s’enflamme pour Ben Arfa

Après plus de six mois d’inactivité, Hatem Ben Arfa a enfin retrouvé un nouveau club. C'est au LOSC que le milieu offensif va tenter de relancer sa carrière. Il a signé un contrat de six mois avec le club lillois, qui affrontera Chelsea en huitième de Ligue des Champions. Ce qui prouve que l’ancien meneur de 34 ans peut encore performer au haut niveau.

La preuve, ses débuts sous les couleurs lilloises face au Stade Brestois (défaite 2-0) ont été encourageants. HBA a été percutant dans le secteur offensif des Dogues. D’ailleurs ses récentes prestations suscitent diverses réactions. À quelques jours du match Montpellier-LOSC, Valère Germain s’est exprimé sur l’état de forme de la nouvelle recrue lilloise.

L’attaquant du MHSC ne le cache pas, il est heureux du retour d'Hatem Ben Arfa en Ligue 1, même s’il sait que ce sera difficile de défendre face à lui. « C’est un plaisir de revoir Hatem Ben Arfa sur les terrains. C’est quelqu’un que j’aime revoir quand je le croise. Je sais que je n’hésiterais pas à défendre sur lui lorsqu’il faudra le faire contre nous samedi. Cela va être compliqué de défendre sur lui », a-t-il déclaré en conférence de presse.

LOSC Mercato : Ben Arfa n’a pas perdu son génie

Arrivé à Lille, Hatem Ben Arfa a impressionné par son état de forme. Et ce n’est pas Valère Germain qui dira le contraire. L’ancien attaquant de l’OM rappelle que le milieu offensif tricolore possède toujours des aptitudes exceptionnelles pour un joueur qui n’a plus disputé de match officiel depuis plus de six mois. « Je pense que cela fait du bien à tout le monde de le revoir sur un terrain notamment en Ligue 1. On voit son génie, il ne l’a pas perdu, même après quelques mois sans compétition », a conclu Valère Germain.