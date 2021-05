Man Utd : Bruno Fernandes s'exprime sur sa comparaison avec Cantona

Publié par Chemssdine le 26 mai 2021 à 00:30

Véritable fer de lance de Manchester United, Bruno Fernandes est devenu l'un des meilleurs joueurs du monde en Angleterre. Adulé par les fans du club anglais, il est souvent comparé à Eric Cantona, ancienne légende des Red Devils. Une comparaison qui le flatte, à la veille de la finale d'Europa League face à Villarreal.

Bruno Fernandes veut faire gagner Manchester United

Joueur prometteur au Sporting Portugal, Bruno Fernandes a explosé à Manchester United. Chez les Red Devils, le joueur de 26 ans aura explosé et se sera affirmé comme l'un des meilleurs joueurs de la planète. Auteur de 40 buts en dix-huit mois sous la tunique rouge, le natif de Maia a été un artisan majeur de l'amélioration des résultats du club, l'équipe coachée par Ole Gunnar Solskjaer terminant deuxième de Premier League cette saison. Pour finir la saison en apothéose, les pensionnaires d'Old Trafford sont actuellement à Gdansk pour affronter les Espagnols de Villarreal en finale d'Europa League. Un trophée qui compte énormément pour le Lusitanien : "Mais cela vient de l'aide et de la confiance de mes coéquipiers. Ils m'ont aidé à être meilleur chaque jour. Et s'ils m'aident, je sais que je peux les aider."

La comparaison avec Cantona le flatte

Forcément considéré comme le meilleur joueur d'United, Fernandes est souvent comparé à d'autres légendes du club par les fans de ce dernier. Parmi celles-ci, Eric Cantona, l'ancien bad boy français aussi impulsif que talentueux des années 90 à Manchester United. Une comparaison flatteuse et qui plaît à Bruno Fernandes : "C'est un honneur d'être comparé à lui, car l'impact qu'il a eu était vraiment élevé et il a remporté de nombreux trophées majeurs avec le club. Mais quand vous êtes comparé à ce genre de grands joueurs, cela signifie que vous devez être meilleur chaque jour. Cela me fait travailler plus dur pour rester dans l'esprit des gens, être comparé à lui. C'est, pour moi, une bonne pression." Il ne manque plus qu'un trophée à Fernandes pour intégrer le panthéon du club anglais, qui n'a plus gagné le moindre titre depuis maintenant quatre ans et...une Europa League face à l'Ajax Amsterdam.