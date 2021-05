PSG Mercato : Le licenciement de Pochettino acté à Doha ?

Publié par JEAN-LUC D le 25 mai 2021 à 23:30

La grosse rumeur lancée ce mardi par un média anglais commence déjà à prendre de l'ampleur. Six mois seulement après son arrivée sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait être licencié. La réflexion est menée en ce moment du côté de Doha et un nom circule déjà pour sa succession.

Mercato PSG : Pochettino poussé vers la sortie ?

Selon les informations du journal The Independent confirmés par The Sun, Mauricio Pochettino est « malheureux en France » et songe à claquer la porte cet été. Surtout que son ancien club, Tottenham, souhaite qu’il vienne reprendre sa place afin de « convaincre Harry Kane de rester chez les Spurs. » Après avoir pensé en 2019 que José Mourinho était l’homme qu’il fallait à son club pour gagner des titres, Daniel Levy « a reconnu que limoger Maurico Pochettino a été la pire erreur de sa carrière de dirigeant » et le président des Spurs envisage désormais le retour de son ancien entraîneur.

Le média britannique précise même que Pochettino n’est pas contre l’idée d’un retour à Londres. Mieux, « on a le sentiment qu'il a trouvé la nature du Paris Saint-Germain plus difficile à gérer que prévu, et qu'il pourrait être ouvert à cette idée », explique The Independent. Ce soir, un quotidien italien confirme cette tendance et apporte de nouvelles précisions dans ce dossier.

Transfert Paris SG : Massimiliano Allegri à la place de Pochettino ?

En effet, selon La Gazzetta dello Sport, un départ de Pochettino n’est pas du tout à écarter pour cet été. Les hauts dignitaires qataris du PSG ne digèrent pas la perte du titre de champion de France au profit du LOSC et l’Argentin pourrait donc en faire les frais. Le média transalpin révèle que ce n’est pas Pochettino qui a des envies d’ailleurs, mais plutôt Doha qui songe à son remplacement après ses six mois mitigés sur le banc du Paris Saint-Germain. Pour lui succéder, Leonardo et les hauts dirigeants parisiens pensent même à Massimiliano Allegri, sans club depuis deux ans et son départ de la Juventus Turin.