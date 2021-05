PSG Mercato : Real, Mbappé vers une décision funambulesque ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 mai 2021 à 14:30

Mis sous pression par Didier Deschamps, Kylian Mbappé pourrait finalement prendre sa décision concernant son avenir au PSG avant le début de l’Euro de juin prochain. Toujours ciblé par le Real Madrid, l’attaquant de 22 ans pourrait faire trembler le club parisien cet été.

Mercato PSG : Pérez veut pousser Mbappé à une grosse trahison

« Tout le monde sait que j’ai une profonde attache pour le club. Quand je suis arrivé, je ne suis personne. Je suis une promesse. Le club m’a mis à l’aise, il m’a donné de la confiance. Peut-être plus que je le méritais. Je l’ai rendu au fil des années. Je suis reconnaissant envers le président, les différents coachs. Après, je veux être dans un endroit où je sens que je peux vraiment gagner, avec un projet solide autour de moi. C’est le plus important. Je mange football, je vis football, le projet sportif est primordial (…) Mais il faut sentir que l’on part avec une équipe pour faire quelque chose », déclarait récemment Kylian Mbappé au micro de Canal+.

À un an de la fin de son contrat, l’international français n’a toujours pas annoncé s’il prolongeait ou pas avec le PSG, ou encore s’il va rejoindre le Real Madrid cet été. De son côté, le club espagnol rêve depuis longtemps de l’ancien avant-centre de l’AS Monaco et veut profiter de sa situation contractuelle pour tenter de le récupérer. Pour y parvenir, Florentino Pérez à un plan bien ficelé et compte sur le joueur lui-même pour le mettre à exécution.

En effet, El Chiringuito révèle ce mercredi que le président du Real Madrid a demandé à Mbappé de refuser de renouveler son bail au Paris Saint-Germain et de brandir la menace d’un départ gratuit dans un an. Une situation qui va mettre la pression au PSG afin de le libérer cet été. « Le Real Madrid tente de convaincre Mbappé de ne pas renouveler son contrat », explique le journaliste Josep Pedrerol avant d’ajouter que Florentino Pérez s’est dit « tranquille » lorsque le sujet du buteur parisien a été évoqué.

Le PSG prêt à laisser filer Mbappé cet été ?

Par la voix de son président Nasser Al-Khelaïfi, le PSG a montré toute sa sérénité en ce qui concerne l’avenir de Mbappé. Interrogé après la victoire de son équipe face au Stade Brestois, le président qatari n’a laissé aucune chance au Real Madrid en ce qui concerne un éventuel transfert du natif de Bondy.

« Je dis toujours que Kylian est un joueur du PSG et veut rester au club à 100 %. S’il ne prolonge pas, le club sera-t-il obligé de le vendre cet été ? Ne vous inquiétez pas et laissez-nous travailler. Il est Français, Parisien et adore Paris, donc il n’y a pas de problème », a déclaré Al-Khelaïfi en zone mixte.

Le feuilleton Mbappé ne fait donc que commencer !