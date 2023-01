Montpellier HSC Mercato : Le MHSC veut se séparer de deux tauliers

Publié par Thomas G. le 11 janvier 2023 à 16:02

Mis sous pression après l'élimination en Coupe de France, le Montpellier HSC souhaiterait vendre plusieurs joueurs lors du mercato hivernal.

Les Montpelliérains ne se sont pas rassurés la semaine dernière. Après la défaite face à l’OM, le MHSC a été éliminé en Coupe de France. Le Montpellier HSC s’est incliné 2-1 face à Pau, club de Ligue 2, pour son entrée en lice dans la compétition. Cette déroute pourrait avoir de nombreuses conséquences notamment dans l’effectif de Romain Pitau. Suite à cette élimination, les dirigeants du Montpellier HSC auraient décidé de restructurer l’effectif cet hiver. Ils pourraient ainsi profiter du mercato hivernal pour se séparer de plusieurs joueurs.

Selon les informations du journal L’Équipe, le Montpellier HSC souhaiterait se séparer de l’international français Mamadou Sakho et de l’attaquant tunisien Wahbi Khazri. Les dirigeants du MHSC ne seraient pas satisfaits du niveau affiché et du rendement des deux internationaux. Cette saison, le défenseur de 32 ans et l’ancien bastiais ont souvent été gênés par les blessures qui les ont empêché d’aider le MHSC dans les moments difficiles. Les départs de Mamadou Sakho et Wahbi Khazri permettraient également au Montpellier HSC de réduire considérablement la masse salariale du club. Les Montpelliérains pourraient ensuite tenter de se renforcer sur le marché des transferts pour éviter la relégation en Ligue 2.

Montpellier HSC Mercato : Le MHSC pourrait vivre un hiver mouvementé

Depuis l’ouverture du mercato hivernal, les dirigeants du Montpellier HSC s’activent en coulisse pour trouver de nouveaux renforts. En parallèle, le MHSC pourrait perdre plusieurs joueurs cet hiver notamment dans le secteur défensif. Les Montpelliérains ont fermé la porte à un départ de l’international suisse Jonas Omlin qui est courtisé par le Borussia Mönchengladbach.

Les Héraultais pourraient néanmoins vendre Maxime Estève qui est pisté par Nottingham Forest et Nicolas Cozza qui a reçu une proposition de Wolfsburg. Le jeune espoir montpelliérain fait l’objet d’une offre de 11 millions d’euros de l’actuel 15e de Premier League, tandis que son coéquipier, qui est en fin de contrat, pourrait s’engager avec Wolfsburg. Reste à savoir si le Montpellier HSC parviendra à convaincre les deux joueurs formés au club de poursuivre l’aventure au MHSC.