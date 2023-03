Montpellier HSC : Wahbi Khazri est clair sur son objectif cette saison

Publié par Jules le 06 mars 2023 à 15:10

Arrivé libre cet été au Montpellier HSC en provenance de l'ASSE, Wahbi Khazri veut assurer le maintien du MHSC en fin de saison.

Alors qu'il a connu une saison terrible avec l'AS Saint-Etienne l'année dernière, qui s'est soldée sur une relégation des Stéphanois en Ligue 2, c'est avec d'autres perspectives que Wahbi Khazri a rejoint le Montpellier HSC l'été dernier. Cependant, le club montpelliérain a connu un début de saison très délicat, qui a forcé les dirigeants à changer d'entraîneur à deux reprises. Actuellement 13e de Ligue 1, le MHSC compte désormais 8 points d'avance sur la zone rouge, mais reste toujours engagé dans la lutte pour le maintien.

D'un point de vue personnel, l'ancien attaquant des Verts ne réalise pas une grosse saison sur le plan des statistiques. En effet, l'international tunisien (74 sélections, 25 buts) ne compte que 4 réalisations et 1 passe décisive depuis le début de l'exercice en cours. Buteur lors du large succès des hommes de Michel Der Zakarian ce week-end contre Angers (5-0), cette victoire pourrait redonner un peu d'enthousiasme à Wahbi Khazri, qui pourrait compter dans les prochains mois.

Montpellier HSC : Khazri veut assurer le maintien au plus vite

Emmené par plusieurs cadres d'expériences, le Montpellier HSC est, pour le moment, en ballotage plutôt favorable pour le maintien à l'issue de la saison. Néanmoins, rien n'est encore fait sur le plan comptable, ce qui pousse Wahbi Khazri à faire preuve de prudence, lui qui a déjà connu une relégation la saison passée avec l'ASSE, et qui ne veut pas que cela se reproduise au MHSC.

Après le succès contre Angers, Wahbi Khazri a d'ailleurs réaffirmé son souhait de voir le Montpellier HSC se maintenir au plus vite. "C’est un groupe soudé, solidaire, de qualité aussi ; ceux qui commencent marquent, ceux qui rentrent marquent aussi donc ça tourne bien, se réjouit l'attaquant tunisien du MHSC. Maintenant, il ne faut surtout pas s’enflammer comme j’ai dit la saison est encore longue, on a des ambitions et on a envie de vite se maintenir."