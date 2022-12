ASSE : Un ancien buteur tire à vue après la défaite des Bleus

Publié par Ange A. le 01 décembre 2022 à 06:24

Ancien attaquant de l’ ASSE, Wahbi Khazri a réglé ses comptes après son but lors de la défaite des Bleus face à la Tunisie au Mondial.

L’équipe de France a terminé la phase de poules sur une triste note. Mercredi, les Bleus se sont inclinés sur le plus des scores face à la Tunisie. Une défaite qui n’empêche pas aux champions du monde en titre de terminer leaders de leur poule. Les hommes de Didier Deschamps affronteront la Pologne en huitièmes de finale. Quant aux Aigles de Carthage, cette victoire ne suffira pas. Les Tunisiens sont éliminés de la Coupe du monde. Unique buteur de la rencontre, Wahbi Khazri avait à dire après la rencontre. L’ancien capitaine de l’AS Saint-Étienne en a profité pour régler ses comptes avec ses détracteurs à l’issue de la partie. Il avait quitté les Verts au terme de son contrat cet été.

ASSE : La réponse cinglante de Wahbi Khazri à ses détracteurs

Le capitaine des Aigles de Carthage a adressé un message clair à ses pourfendeurs. « Je suis content de mon match, car les gens ont la mémoire courte. Je suis beaucoup critiqué par certaines personnes qui oublient ce que j’ai pu faire dans le passé. Je n’ai pas la prétention de dire que je suis un top joueur comme ceux en face aujourd’hui, mais j’aime le ballon et rendre les gens heureux. Je me donne à fond, je ne fais pas tout bien, mais je suis fier de ce que j’ai fait », a indiqué l’ancien attaquant de Saint-Étienne avant d’adresser un message particulier aux Bleus.

« On a battu une très belle équipe et j’espère qu’ils iront au bout, car c’est une super équipe », a poursuivi Wahbi Khazri. Éliminé du Mondial, l’ancien de l’ ASSE va retourner dans l’Hérault dans les prochains jours. Ses débuts avec le MHSC, actuel 14e au classement, sont loin d’être enchanteurs. Le Tunisien ne compte que deux buts et une passe décisive en 11 apparitions.