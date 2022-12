Montpellier HSC : Une mauvaise nouvelle au MHSC avant Lorient

Publié par Jules le 28 décembre 2022 à 12:50

Tandis que le Montpellier HSC va reprendre le fil de sa saison contre le FC Lorient demain, le MHSC a reçu une mauvaise nouvelle.

Classé à la 14e place de Ligue 1 au moment de la trêve internationale, le Montpellier HSC a réalisé un début de saison très compliqué et devra désormais lutter pour son maintien en deuxième partie de saison. Juste avant le lancement de la 16e journée de championnat, les hommes de Romain Pitau n'ont qu'un petit point d'avance sur la zone rouge et vont chercher à s'imposer contre le FC Lorient jeudi pour renouer avec le succès, alors que le MHSC n'a pas remporté un seul de ses 7 derniers matchs avant la longue pause liée à la Coupe du monde au Qatar.

Cette rencontre pourrait donc être décisive pour le Montpellier HSC, et un succès contre le FC Lorient permettrait au club de prendre un peu d'avance sur la zone de relégation, d'autant plus que le MHSC affronte l'OM juste après, lors du premier match de l'année 2023. Il faudra donc prendre des points au plus vite en attendant le mercato hivernal. Le club montpelliérain a justement des vues sur Mohamed Ali Ben Romdhane, également pisté par le LOSC, afin de se renforcer en janvier.

Montpellier HSC : Wahbi Khazri va manquer les deux prochains matchs du MHSC

Arrivé cet été au Montpellier HSC, Wahbi Khazri souffle le chaud et le froid depuis qu'il a débarqué au MHSC. Tantôt titularisé, tantôt remplaçant, le Tunisien, qui vient de disputer la Coupe du monde avec son pays, n'a inscrit que 2 buts et délivré une passe décisive, et n'a plus augmenté ses statistiques depuis la 4e journée de Ligue 1. Malgré tout, il reste un joueur capable de faire des différences au MHSC.

Comme l'a révélé Romain Pitau, le coach du Montpellier HSC, Wahbi Khazri sera absent pour les deux prochaines rencontres de Ligue 1 contre le FC Lorient et contre l'OM. "Il ne rentre pas encore dans l’effectif. Pour l’instant ça suit son cours, c’est en bonne voie. Le protocole avance bien. J’espère l’avoir après Marseille au moins pour les séances d’entraînement." Le retour du Tunisien est espéré au plus tôt pour le match de Coupe de France contre le Pau FC, le 6 janvier 2023.