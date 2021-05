Montpellier HSC Mercato : Un défenseur néerlandais en approche ?

Publié par Melvin le 27 mai 2021 à 16:15

Victorieux contre le FC Nantes lors de la dernière journée, Montpellier HSC a conclu une saison honorable sur une belle note. Le club héraultais a terminé à la 8e place de Ligue 1. De plus, le MHSC a disputé une demi-finale de Coupe de France perdu aux tirs au but contre le PSG. Désormais, place à un nouveau cycle pour le club présidé par Laurent Nicollin. Un cycle qui se fera sans Michel Der Zakarian et sans probablement Vitorino Hilton.

Direction Montpellier HSC pour Jeffrey Bruma ?

Il se pourrait bien qu'un international néerlandais vienne succéder au défenseur brésilien. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, le MHSC a fait de Jeffrey Bruma sa priorité pour le prochain mercato estival. Ce dernier est libre de tout contrat à l'issue de la saison. Auteur d'une saison blanche, le défenseur de Wolfsburg a payé son refus de ne pas prolonger son contrat l'été dernier. La proposition de Montpellier HSC ne laisse pas insensible le natif de Rotterdam. Un accord aurait même déjà été trouvé entre les deux parties selon France Bleu Hérault. L'ex-joueur de Chelsea serait à coup sûr un sacré renfort pour le club montpelliérain.

Olivier Dall'Oglio en pole position pour entraîner Montpellier

En plus d'un défenseur central, le club présidé par Laurent Nicollin aurait déja trouvé son futur entraîneur. Ce serait Olivier Dall'Oglio. En effet, selon le journal L’Équipe, l'actuel entraîneur de Brest a donné son accord pour rejoindre le MHSC cet été. Une bonne nouvelle pour Montpellier tant ce dernier est habitué à bien faire jouer ses équipes. Et vu l'attaque héraultaise, ça pourrait faire de sacrés dégâts. Désormais libre de son contrat avec le Stade Brestois, l'alsacien devrait voir sa carrière prendre une nouvelle dimension. Olivier Dall'Oglio sera-t-il l'entraîneur qui permettra au club montpelliérain de retrouver l'Europe ? La réponse dans les prochains mois.