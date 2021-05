PSG Mercato : Pochettino, l’étrange surprise se confirme à Paris

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2021 à 11:00

Tout juste nommé en janvier dernier sur le banc du PSG, Mauricio Pochettino pourrait déjà faire ses valises cet été. La grosse rumeur lâchée par la presse étrangère commence à prendre de l’ampleur.

Mauricio Pochettino n’a pas la garantie de continuer au PSG

« Il y a eu d'autres managers au PSG qui ont gagné des choses et ont été limogés, alors ne soyez pas surpris si Poch se fait limoger au PSG… surtout si Lille remporte le championnat. Lille qui gagne la Ligue 1, c’est pire que Leicester gagnant la Premier League. C’est une équipe bien inférieure. Lille n’est même pas la plus grande équipe de sa région. C’est la deuxième. Le RC Lens est un club beaucoup plus grand dans le nord de la France. C'est comme si Sunderland gagnait le championnat contre Man City », expliquait récemment l’ancien international irlandais Tony Cascarino sur la radio Talk Sport.

Six mois seulement après son arrivée et malgré un contrat courant jusqu’en juin 2022, l’entraîneur argentin pourrait être limogé par le Paris Saint-Germain. Ces dernières heures, plusieurs médias ont confirmé cette possibilité en révélant que les relations entre l’ancien coach de Tottenham et le directeur sportif du PSG, Leonardo, ne sont pas bonnes. Le dirigeant brésilien, qui a l’aval du Qatar, envisage donc sérieusement de mettre fin aux fonctions de Pochettino. « Mauricio Pochettino n’a pas la garantie de continuer au PSG la saison prochaine. Sa relation avec Leonardo n’est pas bonne et le directeur sportif n’écarte pas de le faire partir », assure le journaliste espagnol André Onrubia Ramos de Ok Diario.

Qui pour remplacer Pochettino au PSG ?

En cas de départ de Mauricio Pochettino, le Paris Saint-Germain a d’ores et déjà des noms en tête en vue de son remplacement. Selon Nicola Schira, Leonardo pense notamment à Zinédine Zidane, annoncé sur le départ du côté du Real Madrid et qui pourrait convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG, et Antonio Conte qui vient de quitter à l’amiable l’Inter Milan.

« Mauricio Pochettino pourrait ne pas être confirmé par le PSG la saison prochaine. Les réflexions sont en cours. Leonardo n’a pas une bonne relation avec Pochettino et aimerait changer d’entraîneur. Zidane et Antonio Conte sont libres et seraient de très bons remplaçants de Pochettino », explique le journaliste de La Gazzetta dello Sport.

Affaire à suivre…