OM Mercato : 7 M€, une piste au FC Barcelone s’éloigne

Publié par Timothée Jean le 27 mai 2021 à 23:00

En quête de renfort défensif, l’ OM voudrait recruter un joueur du FC Barcelone cet été. Mais l’Olympique de Marseille devrait faire une croix sur cette cible.

OM : Mauvaise nouvelle dans le dossier Juan Miranda

Le mercato estival s’annonce très mouvementé du côté de l’Olympique de Marseille. Une dizaine de joueurs en fin de contrat s’apprêtent à quitter le club phocéen dès cet été. C’est notamment le cas de Yuto Nagatomo. En fin de contrat, l'international japonais n’a toujours pas prolongé son bail avec l’OM et devrait quitter librement le club cet été. En quête d’un nouvel élément défensif amené à compenser le départ du Japonais, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur le joueur du FC Barcelone, Juan Miranda.

Il faut dire que l’OM est un vieux prétendant du Barcelonais. Prêté cette saison au Betis Séville, Juan Miranda était déjà annoncé à Marseille lorsqu'André Villas-Boas occupait encore le poste d’entraîneur. Les dirigeants marseillais ont donc réactivé cette piste de longue date dans l’espoir de boucler sa signature lors du prochain mercato estival. Mais il faut croire que le club provençal a peu de chance de boucler cette affaire.

Sport révèle en effet que le latéral gauche devrait poursuivre son aventure au Betis Séville. Les dirigeants catalans et andalous négocieraient pour son transfert définitif. L’OM devrait donc se tourner d’autres cibles pour renforcer ce poste de latéral gauche.

Juan Miranda se relance au Betis Séville

Rappelons que Juan Miranda, courtisé par le passé par l’ OM, avait finalement opté pour un prêt en Bundesliga à Schalke 04. Son prêt de deux ans au sein du club allemand a été arrêté au bout d’une saison et le défenseur espagnol a rejoint le Betis Séville en octobre dernier. Cette saison, il a disputé 22 matchs de Liga et 3 en Coupe du roi. Il est toujours lié au FC Barcelone jusqu’en 2023 et sa valeur marchande est estimée à 7 millions d’euros selon Transfermarkt.