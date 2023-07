Le mercato estival s’accélère du côté de l’OM, qui a entamé des manœuvres concrètes pour s’offrir les services d’un latéral gauche du Betis Séville.

Mercato OM : Pablo Longoria se renseigne sur Juan Miranda

L'Olympique de Marseille poursuit son recrutement estival avec l'objectif de renforcer son effectif dans tous les secteurs de jeu. Après l'arrivée de Geoffrey Kondogbia en provenance de l’Atlético Madrid, le club phocéen souhaite à présent renforcer son attaque et les côtés de la défense. Il faut dire que les départs de Nuno Tavares et Sead Kolasinac laissent le couloir gauche de l’OM vacant et il faudra vite réagir.

D’ailleurs, selon les dernières informations de Foot Mercato, le président Pablo Longoria aurait déjà conclu l'arrivée d'un nouveau joueur pour ce poste, dont l'identité n'a pas été dévoilée. Cette future recrue devrait débarquer à Marseille dans les semaines à venir. Cependant, la direction de l’OM ne compte pas se reposer sur ses lauriers et souhaite attirer un autre latéral gauche en provenance du Betis Séville.

Selon les informations du média espagnol Estadio Deportivo, les dirigeants marseillais se sont renseignés auprès du club espagnol afin de connaître les conditions d'un transfert pour Juan Miranda (23 ans). Le profil du jeune défenseur espagnol serait très apprécié par Marcelino. Le nouvel entraîneur de l'OM aimerait donc l’avoir sous ses ordres cet été. Les négociations entre les différentes parties devraient s’intensifier dans les jours à venir en vue de parvenir à un accord.

Une forte concurrence pour Juan Miranda

Néanmoins, l'Olympique de Marseille devra faire face à une concurrence féroce dans la course à la signature de Juan Miranda. La Juventus, l'AC Milan et Benfica seraient également intéressés par le profil de l'ancien joueur du FC Barcelone, ce qui risque de compliquer la tâche à l’OM. Il faudra donc que la direction marseillaise fasse preuve de persuasion et de générosité pour boucler la signature du défenseur espagnol, dont le bail expire en juin 2024 avec le Betis Séville.

Son prix est estimé à environ 9 millions d’euros sur Transfermarkt, un montant plus ou moins accessible pour les finances de l’OM. Le mercato estival est loin d'être terminé pour Marseille, qui continue d'explorer différentes pistes pour renforcer son équipe. Les négociations en cours pour Juan Miranda démontrent clairement la volonté du club de se renforcer dans son couloir gauche. Les prochaines semaines seront décisives dans ce dossier.