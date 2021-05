PSG Mercato : Pochettino lâche une réponse piquante à Tottenham

Publié par JEAN-LUC D le 27 mai 2021 à 20:30

La toile s’est enflammée ces dernières heures au sujet de l’avenir de Mauricio Pochettino au PSG. Sous contrat jusqu’en 2022, l’entraîneur argentin n’est pas en bons termes avec Leonardo qui songe à son remplacement. Alerté par les rumeurs, le coach parisien est sorti du silence pour faire le point sur sa situation au Paris Saint-Germain.

Mauricio Pochettino se projette sur l’avenir au PSG

Nommé en janvier dernier après le licenciement de Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino est déjà annoncé sur le départ. Pas vraiment à son aise dans la capitale française, l’ancien entraîneur de Tottenham aimerait retourner chez les Spurs, où Daniel Levy regrette notamment de l’avoir limogé en 2019 au profit de José Mourinho, à en croire les renseignements du tabloïd britannique The Independent. Une tendance confirmée ce jeudi par plusieurs sources étrangères qui évoquent notamment de fragiles relations entre Pochettino et le directeur sportif du Paris SG, Leonardo.

Pas vraiment fan de l’Argentin de 49 ans, le dirigeant brésilien songe à Antonio Conte et Zinédine Zidane qui viennent de quitter respectivement l’Inter Milan et le Real Madrid. Mais alors que les rumeurs d’un départ de Pochettino enflent de plus en plus sur la toile, le PSG a sorti une interview où son ancien joueur parle de ses objectifs avec le club.

« Je suis content de la façon dont les joueurs se sont adaptés aux changements. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu être changées ou qui n'ont pas pu être développées par manque de temps. Mais je pense toujours qu’avec cette manière de travailler, et avec le désir de pouvoir développer d'autres types d'idées sur le terrain, nous ferons de grandes choses dans l’avenir », a déclaré le natif de Murphy sur PSG TV.

Mauricio Pochettino n’a rien communiqué au PSG

Si la presse étrangère semble s’emballer autour de l’avenir de Pochettino, les médias locaux sont plus calmes sur le sujet. En effet, selon le journal Le Parisien et RMC Sports, le Paris Saint-Germain n'est pas du tout inquiété par les spéculations sur son entraîneur. Nasser Al-Khelaïfi et les hauts dignitaires du club de la capitale n’envisagent aucunement de se séparer de son entraîneur six mois seulement après son arrivée. D’ailleurs, Olivier Tallaron de Canal+ a indiqué que le successeur de Tuchel a « enchaîné les réunions avec l’état-major du club de la capitale lundi, jusqu’à tard dans la soirée, pour discuter du mercato estival et des volontés communes ».