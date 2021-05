Stade Rennais Mercato : Le SRFC tient le remplaçant de Da Silva

Publié par ALEXIS le 28 mai 2021 à 01:00

En quête d’un défenseur central pour remplacer Damien a Silva, le Stade Rennais fonce sur un joueur qui a brillé avec le RC Lens en Ligue 1 cette saison.

Stade Rennais : Loïc Badé à la place de Damien Da Silva ?

Laissé libre par le Stade Rennais au terme de son contrat, Damien Da Silva s’est engagé avec l’OL. À Rennes, les dirigeants s’activent pour le remplacer. « La priorité sera le défenseur central pour remplacer Damien. On y travaille activement », a confirmé le président Nicolas Holveck cette semaine. Parmi les joueurs pistés par le club breton, il y a Loïc Badé. Le jeune défenseur du RC Lens est la priorité des décideurs du SRFC selon le10sport. Le N°4 lensois a attiré l’attention de Florian Maurice grâce à ses performances en Ligue 1 avec le club promu dans l’élite en 2020. Pour recruter Loïc Badé au Racing Club, le Stade Rennais devra sortir le chéquier. La valeur marchande de ce dernier est estimée à 12 M€. De plus, il est sous contrat avec les Sang et Or jusqu’au 30 juin 2023.

Un crack du RC Lens

L’arrière de 21 ans est un crack de l’équipe de l'entraîneur Franck Haise. Il a pris part à 31 matchs en Ligue 1 et a été titulaire 29 fois. Il a cumulé 2593 minutes de jeu cette saison en championnat. Il a par ailleurs disputé 2 matchs en Coupe de france, respectivement contre le FC Nantes (4-2) et le Red Star (2-3). Notons que le joueur visé par les Rouge et Noir a intégré l’équipe lensoise l’été dernier. Il avait débarqué du Havre AC (en Ligue 2 ) libre de tout engagement.