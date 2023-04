Publié par Thomas G. le 21 avril 2023 à 16:51

Toujours à lutte pour se qualifier en Coupe d'Europe la saison prochaine, le Stade Rennais pourrait également boucler une première vente.

Stade Rennais Mercato : Le FC Séville a pris sa décision pour Loïc Badé

L’été dernier, le Stade Rennais avait été l’un des clubs les plus actifs sur le marché des transferts en France. Les Rouge et Noir s’étaient notamment séparés de Gaëtan Laborde, Mathys Tel et Nayef Aguerd. Dans le même temps, le SRFC avait recruté Arthur Theate, Joe Rodon ou encore Christopher Wooh. Ces nombreuses arrivées en défense avaient précipité le départ de Loïc Badé. Après un prêt non-concluant à Nottingham Forest, Loïc Badé s'est engagé cet hiver à Séville. Cette signature en Espagne a permis à l’ancien lensois de retrouver de la confiance et du temps de jeu.

Selon les informations du journaliste espagnol Gonzalo Tortosa , le FC Séville souhaiterait lever l’option d’achat de 12 millions d’euros de Loïc Badé. Buteur hier soir lors de la victoire 3-0 des Sévillans face à Manchester United, le défenseur français a réussi à s’imposer en Andalousie. Ses performances auraient convaincu les dirigeants du FC Séville de le recruter définitivement pour l’intégrer dans un projet à long terme. À moins de deux mois de l’ouverture du mercato estival, le Stade Rennais pourrait donc boucler une première vente. Une bonne nouvelle pour le Stade Rennais, d'autant plus que Loïc Badé ne rentrait plus dans les plans de Bruno Genesio.

L’avenir de Joe Rodon toujours incertain au Stade Rennais

En parallèle de l’avenir de Loïc Badé, le Stade Rennais va également devoir prendre une décision concernant le futur de Joe Rodon. L’international gallois est prêté au SRFC par Tottenham avec une option d’achat de 20 millions d’euros. Depuis son arrivée en Bretagne, le défenseur de 25 ans alterne entre le bon et le moins bon. Joe Rodon s’était notamment montré impérial lors de la victoire du Stade Rennais face au PSG au Roazhon Park en janvier dernier.

Toutefois l’international gallois a également livré plusieurs prestations en dents de scie cette saison. Ces récentes performances n’auraient pas convaincu son entraîneur Bruno Génésio qui ne fait plus appel à lui depuis la défaite à Toulouse, le 12 février dernier. À quelques mois de la fin de son prêt, Joe Rodon pourrait donc retourner à Tottenham. D’autant plus que son départ permettrait au Stade Rennais de faire de la place pour Warmed Omari et Christopher Wooh.