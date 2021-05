Chelsea : Timo Werner tranche pour son avenir chez les Blues

Publié par Chemssdine le 28 mai 2021 à 08:00

Raillé sur les réseaux sociaux pour son manque de réalisme criard pour un buteur, Timo Werner est souvent envoyé vers la sortie par les supporters de Chelsea, ce qui donne lieu à des rumeurs improbables. L'intéressé a tenu à réagir et a affirmé qu'il souhaitait s'installer sur la durée avec les Blues.

La saison maussade de Timo Werner

Recruté à prix d'or cet été en provenance de Leipzig, Timo Werner était censé renouveler le secteur offensif de Chelsea aux côtés de Kai Havertz et Hakim Ziyech. Près d'un an plus tard, force est de constater que ces trois recrues ressemblent à des flops plus ou moins importants. Grande déception, le natif de Stuttgart n'aura jamais répondu présent et n'aura fait la différence que très peu de fois cette saison. Pourtant, Werner semble d'ores et déjà focalisé sur la saison prochaine comme il l'a déclaré au Telegraph : "En termes de but et d'occasions manquées, c'était la pire saison, mais à la fin j'ai encore 27 contributions de buts. Je pense que je suis le premier de notre équipe dans ce domaine, donc ce n'était pas totalement mauvais et je ne pense pas à quitter le club cette année. Bien sûr que non. Et aussi pour l'année prochaine parce que je pense que nous avons un très bonne équipe et j'espère retrouver mon efficacité et pouvoir faire tout ce que l'on attend de moi."

Il veut le soutien des fans de Chelsea

Pour ce faire, l'international allemand compte sur les supporters de Stamford Bridge : "Je pense que les attentes de beaucoup de gens à mon égard, en dehors du club mais aussi à l’intérieur du club, étaient très élevées en raison de mon record de buts. Il faut dire que j'ai 12 buts et 15 passes décisives ou quelque chose comme ça dans chaque compétition et 27 contributions au total, ce n'est pas si mal dans ce qui est peut-être ma saison la plus malchanceuse, peut-être ma pire saison que j'ai eue depuis de nombreuses années. Si je marque la saison prochaine, j'espère que les gens seront peut-être plus heureux avec moi" Il faudra désormais concilier paroles et actes pour Timo Werner.