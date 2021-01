Chelsea Mercato : Frank Lampard va être viré, Tuchel arrive !

Publié le 25 janvier 2021 à 13:00

Annoncé ce lundi matin par la presse anglaise, l'information ne devrait plus tarder à devenir officiel : Frank Lampard va être limogé de son poste d'entraîneur de Chelsea. La légende des Blues paye un manque criant de résultats et devrait être remplacé par l'ancien coach du PSG, Thomas Tuchel.

Lampard a réalisé une mauvaise deuxième saison avec Chelsea

Quelques heures après la qualification de Chelsea face à Luton Town en FA Cup, Frank Lampard ne réussira pas à sauver sa tête sur cette victoire. En effet, après un mercato très ambitieux au cours duquel Roman Abrahamovitch a dépensé près de 300 millions d'euros et s'est offert de grands noms comme ceux de Ziyech, Werner ou Havertz, le club londonien n'arrive pas à atteindre ses objectifs. Neuvièmes après dix-neuf journées, les Blues n'arrivent pas à faire mieux que la saison dernière où ils ont fini quatrièmes avec un effectif jeune et talentueux issu du centre de formation. Une situation calamiteuse qui va coûter la tête de Frank Lampard, qui devrait être viré dans la journée d'après le très sérieux Telegraph.

Tuchel devrait être le nouveau coach des Blues

Une information confirmée par Sky Sports et RMC Sport, qui abonde dans ce sens tout en ajoutant qu'un favori se dessine clairement pour la succession de l'ancienne légende de Stamford Bridge. En effet, d'après les crédibles Max Bielefeld et Mohamed Bouhafsi, Thomas Tuchel devrait être le nouveau coach de Chelsea, où un contrat de quatre ans et demi l'attend. Une excellente nouvelle pour le technicien allemand qui avait été viré du PSG lors des fêtes de fin d'année. Un défi intéressant pour le coach de 47 ans qui retrouverait ainsi Thiago Silva et qui aura pour but de remettre Chelsea sur de bons rails en Premier League, où les Blues sont à cinq points du podium, et en Champions League durant laquelle les Londoniens iront défier l'Atletico de Madrid en février. De belles échéances pour l'entraîneur allemand qui aura à coeur de montrer qu'il est un top coach malgré sa fin d'expérience nauséabonde du côté de Paris.













Par Chemssdine