Chelsea Mercato : Dortmund, un grand départ se précise en attaque

Publié par Jules le 30 mars 2022 à 14:59

Arrivé pour une somme astronomique à Chelsea il y a peu de temps, un grand attaquant des Blues voudrait déjà quitter le club londonien.

Chelsea Mercato : Un flop à prix d'or veut partir du club cet été

Vainqueur de la Ligue des Champions l'an passé, Chelsea semble avoir vaincu ses vieux démons et s'est de nouveau imposé comme un cador du football européen. Pour cela, on se souvient du mercato XXL réalisé par le club londonien à l'été 2020 qui avait permis aux Blues de s'imposer sur la scène européenne. Arrivé pour 53 millions d'euros, Timo Werner, ne s'est jamais vraiment imposé en Angleterre et souhaiterait quitter le club lors du prochain mercato.

Relégué sur le banc de touche cette saison, avec le retour de Romelu Lukaku à Chelsea, Timo Werner manque cruellement de temps de jeu. Le sélectionneur l'aurait d'ailleurs fait savoir au joueur qui s'est imposé, depuis un certain temps, en tant qu'indiscutable avec la Mannschaft. Cependant, Hansi Flick, le coach allemand, s'inquiéterait du faible temps de jeu de son avant-centre et lui aurait demandé de régler la situation avec la prochaine Coupe du Monde au Qatar en fin d'année.

Timo Werner pour remplacer Haaland à Dortmund

L'international allemand (48 sélections) aurait alors demandé à son agent de lui trouver une porte de sortie cet été. Pour l'instant, la situation de Chelsea, qui ne peut plus réaliser d'opérations commerciales, est incertaine, mais devrait être réglée avec la vente du club dans les prochaines semaines. Timo Werner risque donc de quitter Londres lors du prochain mercato, d'après les informations du média allemand Sport 1.

L'attaquant des Blues ne serait pas contre l'idée de revenir en Allemagne où il avait explosé avec le RB Leipzig avant son énorme transfert en Premier League. Le Borussia Dortmund serait notamment intéressé par le joueur en cas de départ d'Erling Haaland, qui est annoncé dans plusieurs clubs européens. Cependant, le gros salaire de Werner pourrait bloquer du côté du BVB qui ferait de Karim Adeyemi (RB Salzbourg) sa priorité pour cet été.