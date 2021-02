Chelsea : Timo Werner donne son avis sur Thomas Tuchel

Publié le 16 février 2021 à 17:45

En disgrâce et que très peu en confiance depuis son arrivée à Chelsea, Timo Werner sort d'une période compliquée durant laquelle il ne rentrait plus dans le onze de Frank Lampard. L'arrivée de Thomas Tuchel a changé la donne et le buteur allemand a expliqué sa situation et sa relation avec son compatriote.

Werner a mis fin à sa disette avec Chelsea

Opposé à Newcastle hier, Chelsea se devait de gagner afin de retrouver le top 4 de Premier League. A domicile, les pensionnaires de Stamford Bridge l'ont facilement emporté face à des Magpies brouillons (2-0). La rencontre a surtout été marqué par le premier but de Timo Werner en championnat depuis la huitième journée. Rassuré à l'issue du match, l'ancien buteur de Leipzig s'est exprimé sur sa longue traversée du désert au micro de la BBC : "Je suis heureux d'avoir finalement marqué et il reste encore un long chemin à parcourir, mais si nous continuons ainsi, ce sera une bonne fin pour nous. En tant qu'attaquant, vous avez toujours envie de marquer, le mois dernier a été difficile. Je n'étais pas content de ne pas marquer. Mais à la fin, c'est un sport d'équipe, quand on gagne, tout va bien. J'aide mon équipe avec des passes décisives et je suis heureux d'avoir marqué aujourd'hui. "

Werner adore Tuchel

La résurgence du natif de Stuttgart n'est pourtant pas anodine. En effet, depuis son arrivée, Thomas Tuchel a métamorphosé les Blues qui restent sur une cinquième victoire consécutive et n'ont jamais perdu sous l'égide de l'ancien tacticien du PSG. Conscient de l'apport de son compatriote sur le banc londonien, Timo Werner a tenu à rendre hommage à son entraîneur : "Peu importe si je marque ou quelqu'un d'autre tant que nous gagnons. L'arrivée de Thomas Tuchel ? Cela m'a aidé que quelqu'un puisse me crier dessus en allemand - c'est un très bon gars - il a une bonne idée du football que nous voulons jouer et quand nous aurons de plus en plus de séances d'entraînement avec lui, nous serons de mieux en mieux. " Des déclarations qui donneront le sourire aux supporters de Chelsea et qui laisse entrevoir de très belles choses pour le mythique club britannique.













Par Chemssdine