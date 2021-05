Montpellier HSC Mercato : Direction l'Espagne pour Gaëtan Laborde ?

Publié par Melvin le 28 mai 2021 à 20:00

8e de Ligue 1, Montpellier HSC a une nouvelle fois atteint le top 10 sans toutefois se qualifier pour une coupe d'Europe. Régulier depuis l'arrivée de Michel Der Zakarian, le MHSC n'est pas parvenu à franchir un cap. Laurent Nicollin prenant acte qu'il fallait changer de cycle au sein du club de l'Hérault a décidé de ne pas conserver son entraîneur à l'issue de la saison. De plus, plusieurs joueurs sont d'ores et déjà courtisés par de très grands clubs européens.

Mauvaise nouvelle en perspective pour Montpellier HSC ?

Premier en date, Gaëtan Laborde. Dans une interview accordée au journal L’Équipe, ce dernier a confirmé sa volonté de partir cet été. « C'est le moment de partir. (...) Je ne ferai pas n’importe quoi mais j’ai envie de jouer l’Europe. Il me reste deux ans de contrat. Montpellier, comme moi, on doit s’y retrouver. Mais je n’irai pas n’importe où sous prétexte d’intégrer un plus grand club. Je ne veux pas être la cinquième ou sixième roue du carrosse », indique-t-il au quotidien sportif. Et il se pourrait bien qu'il rejoigne le vainqueur de la Ligue Europa cette année. En effet, selon les informations de L’Équipe, Villarreal serait très intéressé par les services de l'attaquant montpelliérain. Un intérêt qui vient s'ajouter à celui du Zénith Saint-Pétersbourg ou encore de West Ham.

Une potentielle grosse vente pour Montpellier HSC ?

Arrivé en provenance des Girondins de Bordeaux pour la modique somme de 4 millions d'euros, le natif de Mont-de-Marsan a fait plus que rentabilliser son investissement. Auteur de 16 buts et 8 passes décisives, l'attaquant montpelliérain a réalisé sa meilleure saison depuis le début de sa carrière professionnelle. Devenu complémentaire avec son partenaire de toujours sur le front de l'attaque, Andy Delort, l'ex-joueur des Girondins a certainement bouclé la boucle avec le Montpellier HSC. Le prix de Gaëtan Laborde est évalué à 15 millions d'euros sur le site spécialisé Transfermarkt.