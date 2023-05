Bordeaux et la Sampdoria ont coché le nom du jeune niçois Farès Bousnina pour le mercato d'été. Le jeune joueur réalise une très bonne saison.

OGC Nice : Vers un départ de Farès Bousnina ?

L'OGC Nice pourrait perdre un jeune de son centre de formation cet été. A en croire les informations de l'Equipe, le club italien de la Sampdoria de Gênes et les Girondins de Bordeaux seraient venus aux renseignements pour le jeune joueur Farès Bousnina. Cette saison, le jeune attaquant a alterné entre les U17, les U19 et la Nationale 3, pour un total de 12 buts et 13 passes décisives.

D'après le quotidien sportif, les deux clubs seraient prêts à offrir au joueur de 17 ans son premier contrat professionnel. Des premières approches ont eu lieu mais le mercato n'ouvre que le 10 juin. Numéro 9 au grand gabarit, Bousnina est un joueur rapide doté d'une bonne qualité technique.

Un avenir bouché à Nice

Le jeune attaquant franco-tunisien compte trois séléctions en équipe de France U16, qui datent de novembre 2021. S'il était amené à signer à Bordeaux, le joueur pourrait bien connaître ses premières minutes en Ligue 1. Le club entraîné par David Guion est bien placé dans la course à la montée et occupe la deuxième place, avec 3 points d'avance sur le FC Metz. De son côté, la Sampdoria est déjà reléguée en Série B et occupe la dernière place du championnat italien, en plus de difficultés financières.

Même s'il est encore jeune, le joueur semble bouché du côté de l'OGC Nice. Le Gym dispose déjà de nombreux attaquants avec Terem Moffi, Gaetan Laborde, Nicolas Pépé, Bilal Brahimi ou encore Badredine Bouanani. Andy Delort reviendra également du côté de la Côte d'Azur en cas de relégation du FC Nantes. Cette saison, l'OGC Nice pointe à la 8ème place en Ligue 1, à 8 points de l'Europe.