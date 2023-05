Opposé à l’OGC Nice ce samedi après-midi, le Stade Rennais s’est incliné sur le score de 2 buts à 1. Un mauvais résultat pour le SRFC dans la course à l’Europe.

Stade Rennais : L’Europe s’éloigne pour le SRFC

Battu à l’Allianz Riviera ce samedi par l’OGC Nice, à l’occasion de la 34e journée de Ligue 1, le Stade Rennais marque un coup d’arrête dans la course à l'Europe et reste scotché à la 6e place au classement avec trois points de retard sur le LOSC, lui aussi battu par le Stade de Reims (0-1) ce même jour. Et c’est un ancien du SRFC, Gaëtan Laborde, qui a frappé le premier dans ce match tte partie au retour de la pause (49e), avec un brin de réussite.

Les Aiglons doublent ensuite le score grâce à Terem Moffi, bien aidé par une énorme bourde de Theate (72e). Benjamin Bourigeaud a bien tenté de sonner la révolte (78e), mais cela n’a pas suffit pour les Bretons. Au coup de sifflet final de l’arbitre, c’est l’OGC Nice qui engrange les trois points de la victoire. Et si Bruno Genesio ne perd pas espoir pour l’Europe, l’entraîneur du club breton est conscient que ses hommes se compliquent la tâche dans ce sprint final.

Stade Rennais : Genesio frustré par le résultat du match

Sixième de Ligue 1, le Stade Rennais ne parvient pas à mettre la pression sur Lille OSC, 5e et détenteur du dernier billet européen pour la saison prochaine. Mais Bruno Genesio, quoique frustré par le visage affiché par son équipe, estime que rien n’est encore perdu.

« En ce qui concerne la course à l'Europe, il reste quatre matchs, douze points à prendre. Je suis persuadé qu'il y aura encore des opportunités. C'en était une ce soir, on ne l'a pas saisie. On a de quoi être déçus. C'est la défaite de trop, car elle ressemble à toutes les autres défaites à l'extérieur », a déclaré l’entraîneur breton en conférence de presse.