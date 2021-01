OL Mercato : West Ham ne lâche pas un crack des Lyonnais

Publié le 30 janvier 2021 à 14:30

Auteur d’un doublé lors du derby entre l'OL et l’ASSE (5-0), Marcelo Guedes a marqué des points aux yeux de Rudi Garcia, mais aussi des supporters. Alors qu’il est question des négociations pour la prolongation de son contrat, le défenseur a évoqué le sujet de son avenir et aussi l’intérêt de West Ham.

OL : Marcelo Guedes confirme des négociations

Arrivé à l'OL en juillet 2017, Marcelo Guedes est désormais un crack et un cadre du vestiaire du club rhodanien. Passé ses brouilles avec les supporters lyonnais, il est adulé maintenant entre Rhône et Saône. Encore un peu plus, depuis son doublé contre l’ASSE, le grand rival de l’Olympique Lyonnais. D’ailleurs Juninho a entamé les négociations avec les représentants de l’arrière central pour prolonger son bail expirant le 30 juin 2021, soit dans 5 mois. « J’ai une proposition de l'OL pour une prolongation de deux ans et nous négocions actuellement les termes du contrat », a-t-il confirmé dans Onefootball. « Je ne peux pas vraiment confirmer ce qui va se passer dans un futur proche, car rien n’est encore acté, que ce soit avec Lyon ou un autre club », a lâché Marcelo, dans des propos rapportés par olympique-et-lyonnais.

Le défenseur brésilien à l'écoute de West Ham

Notons que le joueur de 33 ans est courtisé par West Ham depuis l’été 2019. Et selon les bruits du marché des transferts, le club de Premier League est toujours intéressé par les services du Brésilien. Il ne confirme pas l’intérêt des Hammers, mais le N°6 de l’Olympique Lyonnais reste attentif à toutes les propositions. « Si quelque chose de concret se présente, mes agents m’en parleront et nous prendrons la meilleure décision. […] Rien n’est arrêté pour l’instant, mais si on reçoit une bonne proposition de West Ham, je prendrai ça en considération », a-t-il déclaré, car « jouer dans le meilleur championnat du monde est un rêve » pour lui. En fin de contrat, Marcelo « attend donc des retours de ses agents », tout en restant « concentré sur ce qui se passe à l'OL ».













Par ALEXIS