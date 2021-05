PSG Mercato : Florian Maurice répond à Leonardo pour Camavinga

Publié par JEAN-LUC D le 28 mai 2021 à 14:30

Eduardo Camavinga refuse de prolonger son contrat avec le Stade Rennais et vise un transfert au PSG où Leonardo a fait de lui sa grande priorité de cet été au milieu de terrain. Florian Maurice, le directeur sportif du club breton, s’est prononcé sur l’avenir de son joueur de 18 ans.

La mise au point de Florian Maurice pour Camavinga

À quelques jours de l’ouverture officielle du marché des transferts, le journal Ouest-France a tendu son micro à Florian Maurice. L’occasion pour le directeur sportif du Stade Rennais d’annoncer des négociations prochaines avec toutes les composantes du club breton afin d’établir la feuille de route du recrutement. Concernant le dossier Eduardo Camavinga, l’ancien dirigeant lyonnais a clairement indiqué que le SRFC n’a pas encore dit son dernier mot pour son jeune milieu de terrain. Malgré l’intérêt du Paris Saint-Germain et de plusieurs autres grands clubs européens, le Stade Rennais veut tout mettre en oeuvre pour conserver Camavinga.

« On va chercher à améliorer l’effectif. On va se voir tranquillement avec le coach, Nicolas (Holveck, le président) et les actionnaires pour faire un point global », a déclaré Florian Maurice. Avant d’ajouter : « par rapport à Eduardo (Camavinga), nous sommes toujours en discussions, il n’est pas partant. On va essayer de le convaincre de rester chez nous. » Leonardo et le PSG sont donc prévenus.

Mercato PSG : Eduardo Camavinga décidera après l’Euro Espoirs

Si le Stade Rennais veut tenter de le convaincre de prolonger son contrat qui expire en juin 2022 et que le PSG, le Real Madrid et le Bayern Munich veulent absolument obtenir sa signature cet été, Eduardo Camavinga ne semble pas presser de fixer son avenir. En effet, le quotidien Le Parisien assure que le jeune international français ne prendra une décision pour son avenir qu’après la phase finale de l’Euro Espoirs qui se dispute du 31 mai au 6 juin 2021.