Stade Rennais : Florian Maurice prend des gants avec Camavinga

Publié le 02 février 2021 à 14:35

Le Stade Rennais a conclu son mercato sans tambour ni trompette, avec le départ de Daniele Rugani, qui n'aura fait que deux matches avec le maillot Rouge et Noir, et celui de Georginio Rutter vers Hoffenheim. Florian Maurice a évoqué cette fin du marché des transferts hivernal, mais est aussi revenu sur la prolongation du prodige du SRFC, Eduardo Camavinga.

Mercato : Rutter et Rugani out, Niang toujours là

Les dernières heures du mercato ont permis à Daniele Rugani de trouver une porte de sortie. Le défenseur central, prêté par la Juventus à la fin du mercato d'été, n'a quasiment pas joué pour le Stade Rennais : un match décevant à Dijon et 17 petites minutes au Séville FC en Ligue des champions avant de se blesser à la cuisse. En recherche d'un temps de jeu important que Julien Stéphan ne pouvait lui promettre pour la deuxième partie de saison, l'Italien ayant glissé au 4e rang des options en défense centrale pour l'entraîneur du Stade Rennais, le joueur de 26 ans a pris la direction de Cagliari, en Serie A. Le jeune attaquant Georginio Rutter a aussi mis les voiles vers Hoffenheim, lui qui ne voulait pas prolonger son contrat avec les Rouge et Noir. En revanche, M'Baye Niang, qui avait plusieurs opportunités en Italie, notamment du côté de Bologne ou du Genoa, reste finalement à Rennes jusqu'à la fin de la saison.

Le Stade Rennais décrochera-t-il la prolongation de Camavinga ?

Interrogé sur la fin de mercato du Stade Rennais, lundi soir sur La Chaine L'Equipe, le directeur sportif Florian Maurice en a profité pour donner des nouvelles de la prolongation de contrat d'Eduardo Camavinga, très courtisé par les grands d'Europe en vue du mercato estival. "C’est difficile de se prononcer aujourd’hui, a révélé Florian Maurice. On discute toujours avec ses agents et sa famille pour essayer de trouver une solution. J’ai lu dernièrement qu’il était très heureux à Rennes, et ça, ça me fait du bien. Je suis content d’entendre ça de sa bouche. Maintenant, on va continuer à discuter, mais il est encore trop tôt pour donner des avancées sur ce dossier."

Camavinga avait effectivement fait part de son envie de signer un nouveau bail avec le Stade Rennais, bien que cela n'assure en rien aux Rouge et Noir de voir le milieu de terrain de 18 ans rester à l'issue de la saison. "Est-ce que je pourrais prolonger ? Oui. En ai-je envie ? Oui. Qu'est-ce qui bloque ? Je ne sais pas, il y a des négociations. Si vous voulez parler de ça, il y a mon père. C'est une réflexion sur tout. Il y a des négociations, des réflexions, on parle. Si ça se fait, ça se fera. C'est vous qui me voyez parti, moi je suis concentré à 100% sur le club", avait déjà l'international tricolore.













Par Matthieu