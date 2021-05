OGC Nice Mercato : Arrivée de Galtier, Rivère annonce la couleur

Publié par ALEXIS le 28 mai 2021 à 17:00

La signature de Christophe Galtier à l’OGC Nice est imminente. La sortie élogieuse du président Jean-Pierre Rivère sur l’ex-entraîneur de LOSC en dit long sur l’arrivée de ce dernier chez les Aiglons.

OGC Nice : Rivère encense Galtier

Sollicité par l’OGC Nice et l’OL, Christophe Galtier a écouté les propositions des deux clubs de Ligue 1. Et son choix penche vers l’OGC Nice, dont il a dit le plus grand bien dans L’Équipe. « Julien Fournier, que je connais depuis très longtemps, est dans un projet à Nice, avec INEOS, qui est colossal. Partout où va Ineos, ils gagnent. Évidemment qu'on regarde ce qu'est le groupe Ineos, car il force le respect. […] Je pense qu’à Nice, il y a les conditions réunies pour être performant, grandir et aller chercher des choses plus importantes », a-t-il souligné sur le club du milliardaire britannique Jim Ratcliffe.

Interrogé ce vendredi par Nice Matin, Jean-Pierre Rivère ne confirme pas l’arrivée de Christophe Galtier au Gym, mais il a lâché des indices qui annoncent sa signature au club. Il a en effet encensé le coach champion de France 2021. « Pour l'instant, je n'ai pas la réponse… », a botté en touche le président de l’OGC Nice, avant de souligner que « Christophe a suffisamment d'indicateurs et de paramètres pour comprendre que le projet niçois est intéressant, malgré la saison moyenne. Christophe Galtier est quelqu'un d'extrêmement sensé, d'intelligent. Il connaît très bien le monde du foot », a apprécié Jean-Pierre Rivère. L'ex-coach de Lille OSC devrait rebondir chez les Aiglons, sauf bouleversement de dernière minute.